В Ставропольскую центральную районную больницу поступило новое медоборудование

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В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Ставропольскую центральную районную больницу поступило несколько единиц оборудования для оказания специализированной медицинской помощи жителям. Заместитель министра-руководитель департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения Асланбек Майрамукаев проконтролировал работу медоборудования.

«В этом году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в центральный районные больницы Самарской области оснащаются новым оборудованием, благодаря чему мы уже можем говорить о повышении доступности и качества медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах, — отметил заместитель министра. — Всего планируется поставить почти 900 единиц медтехники, в том числе 37 единиц тяжелого оборудования. Сотрудники ведомства осуществляют постоянный контроль за поставкой и вводом медтехники в эксплуатацию».

Ставропольская больница получила новое оборудование для эндоскопических исследований и две автоматические установки для дезинфекции эндоскопов, в ближайшее время планируется поставка цифрового маммографа.

Заместитель министра проконтролировал работу по введению в эксплуатацию аппарата компьютерной томографии, предназначенного для диагностики новой коронавирусной инфекции у жителей района.