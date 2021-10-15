В Ставропольскую центральную районную больницу поступило новое медоборудование

Я нашел ошибку
Главные новости:
Препарат предназначен для профилактики или лечения ковида через ингаляционное или интраназальное введение.
"Институт иммунологии" ФМБА подал документы в Минздрав на регистрацию препарата "Мир-19"
"Мне вам отвечать на грузинском?" — поинтересовался гость передачи.
Ведущие канала "Украина 24" убрали грузинского гостя из эфира после просьбы говорить на русском языке
Более 300 жителей села Новые Сосны Клявлинского района будут получать медпомощь в новых условиях.
В селе Новые Сосны Клявлинского района возведен современный ФАП
Глава государства заполнил анкету участника переписи, а затем обратился к гражданам, отметив важность участия в этом мероприятии.
Путин принял участие во Всероссийской переписи населения онлайн
Космонавты пробудут на орбите вдвое дольше, чем в предыдущий раз — шесть месяцев.
На китайскую орбитальную станцию стартовала ракета с тремя космонавтами
Такой курс зафиксирован впервые с июля 2020 года.
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился до 71 рубля
От удара переднюю часть легковушки полностью смяло.
Три человека погибли при столкновении ВАЗ-2111 с грузовиком в Шигонском районе
Если Вы считаете, что блокировка соцкарты НЕПРАВОМЕРНА, обращайтесь по телефону «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ».
ВНИМАНИЕ! Информация для граждан по блокировке социальных карт      
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.24
-0.54
EUR 82.73
-0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская областная детская библиотека приглашает на День пап
Самарец избил до смерти нового знакомого во время пьяной ссоры 
Жителей Самарской области приглашают принять участие в марафоне #ТолстойLIVE
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Ставропольскую центральную районную больницу поступило новое медоборудование

15 октября 2021 18:45
335
Заместитель министра СО проконтролировал работу по введению в эксплуатацию  аппарата компьютерной томографи.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Ставропольскую центральную районную больницу поступило несколько единиц оборудования для оказания специализированной медицинской помощи жителям. Заместитель министра-руководитель департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения Асланбек Майрамукаев проконтролировал работу медоборудования.

«В этом году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в центральный районные больницы Самарской области оснащаются новым оборудованием, благодаря чему мы уже можем говорить о повышении доступности и качества медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах, — отметил заместитель министра. — Всего планируется поставить почти 900 единиц медтехники, в том числе 37 единиц тяжелого оборудования. Сотрудники ведомства осуществляют постоянный контроль за поставкой и вводом медтехники в эксплуатацию».

Ставропольская больница получила новое оборудование для эндоскопических исследований и две автоматические установки для дезинфекции эндоскопов, в ближайшее время планируется поставка цифрового маммографа.

Заместитель министра проконтролировал работу по введению в эксплуатацию  аппарата компьютерной томографии, предназначенного  для диагностики новой коронавирусной инфекции у жителей района.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Более 300 жителей села Новые Сосны Клявлинского района будут получать медпомощь в новых условиях.
15 октября 2021  22:08
В селе Новые Сосны Клявлинского района возведен современный ФАП
342
Заместитель министра СО проконтролировал работу по введению в эксплуатацию  аппарата компьютерной томографи.
15 октября 2021  18:45
В Ставропольскую центральную районную больницу поступило новое медоборудование
335
14 октября 2021  21:54
Чекап – подробности
281
Дистанционное обучение введено сейчас только с одной целью — побыть дома и не контактировать друг с другом.
14 октября 2021  16:35
Минздрав СО: в регионе коронавирус сегодня подтвержден у 2500 обучающихся
726
В Самаре увеличился кадровый дефицит младшего медицинского персонала
14 октября 2021  09:47
В Самаре увеличился кадровый дефицит младшего медицинского персонала
564
За последние три года автопарк скорой медицинской помощи обновлён почти на 100%.
13 октября 2021  16:26
Дмитрий Азаров передал медикам  ключи от 20 новых машин «скорой»
807
В Самарской городской больнице № 7 идет подготовка центра амбулаторной онкологической помощи.
13 октября 2021  14:37
В Красноглинском районе ведутся ремонтные работы в помещении будущего ЦАОП
794
Самарские кардиологи призывают пациентов защититься от грозных последствий COVID-19 с помощью вакцинации
13 октября 2021  12:38
Самарские кардиологи призывают пациентов защититься от грозных последствий COVID-19 с помощью вакцинации
711
Врачи Самарской области отвечают на трудные вопросы о вакцинации в соцсетях
13 октября 2021  11:05
Врачи Самарской области отвечают на трудные вопросы о вакцинации в соцсетях
714
Осенняя хандра – как не дать ей перерасти в депрессию?
13 октября 2021  07:59
Осенняя хандра – как не дать ей перерасти в депрессию?
305
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
768
Весь список
В центре внимания
Уже 791 случай коронавируса выявили за сутки в Самарской области
15 октября 2021  14:04
Уже 791 случай коронавируса выявили за сутки в Самарской области
510
Самарская область улучшила позиции в рейтинге инновационной активности регионов
15 октября 2021  13:56
Самарская область улучшила позиции в рейтинге инновационной активности регионов
401
Две юные артистки из Самарской области вышли в Национальный финал «Детского Евровидения–2021»
15 октября 2021  12:20
Две юные артистки из Самарской области вышли в Национальный финал «Детского Евровидения–2021»
760
Всероссийская перепись населения в Самарской области пройдет с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм
15 октября 2021  11:33
Всероссийская перепись населения в Самарской области пройдет с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм
422
Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю 80-летия присвоения Куйбышеву статуса «запасной столицы» СССР
15 октября 2021  11:31
Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю 80-летия присвоения Куйбышеву статуса «запасной столицы» СССР
462
Весь список