В селе Мулловка Елховского района возводится новый ФАП

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В рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в селе Мулловка Елховского района возводится новый фельдшерско-акушерский пункт.



Напомним, региональный проект реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи.



Фельдшерско-акушерский пункт будет располагаться в центре села, недалеко от дома культуры. На сегодняшний день завершен монтаж фасада здания. Выполняются отделочные работы, установка пандуса, благоустройство территории подразделения.



В обновленном фельдшерско-акушерском пункте будут получать медицинскую помощь около 400 жителей, значительная часть которых — люди старшего возраста. Наджибулла Ахметов живет по соседству с новым зданием ФАПа, поэтому каждый день наблюдает за тем, как идут работы.



«Я подбадриваю бригаду, узнаю, что сделали, много ли еще осталось, — рассказал житель села. — Приятно, что заботятся о нас — пожилых людях. У много много болезней, много хронических заболеваний. Будем в хороших условиях посещать специалистов. К нам ведь из районного центра врачи приезжают: обследуют нас, консультируют, вниманием не обделяют».



Для оказания помощи жителям в село в соответствии с графиком выезжает мобильная бригада специалистов поликлинического отделения Елховской больницы в составе врача-терапевта, врача-акушера-гинеколога, врача-офтальмолога, врача-оториноларинголога.



«Когда я увидела новое здание, обрадовалась, что у нас появится такой красивый здравпункт. Думаю, нам всем будет там хорошо — тепло и просторно, — поделилась жительница Мулловки Халифя Мугиновна. — В медпункт обращаемся часто. Когда поднимается давление, возникает общее недомогание, сразу идем за помощью к Лилии Минзуфакимовне. Она очень приветливая, доброжелательная: увидишь ее улыбку, и о недугах своих забываешь. Она еще моим родителям пожилым помогала, всегда приходила на помощь».



Фельдшер Лилия Абдряхимова более 33 лет заведует фельдшерско-акушерским пунктом в селе Мулловка.



«Сбылась наша мечта, — рассказала Лилия Минзуфакимовна. – В новом ФАПе будет удобный холл для ожидания приема, оборудованные по стандарту приемный, процедурный кабинет, совмещенный с прививочным. Вместе с новым зданием мы получим новую медицинскую технику, компьютер, мебель. Здесь удобно будет проводить профилактические мероприятия, в том числе первый этап диспансеризации».





Фото: минздрав СО