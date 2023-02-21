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В Самарской области работают 55 женских консультаций  в медицинских учреждениях

21 февраля 2023 18:24
59
Специалисты этих подразделений обеспечивают сопровождение в период  беременности и организуют профилактические мероприятия.

В Самарской области работают 55 женских консультаций  в медицинских учреждениях. Специалисты этих подразделений помогают женщинам  заботиться о здоровье,  обеспечивают сопровождение в период  беременности и организуют профилактические мероприятия для раннего и своевременного выявления заболеваний репродуктивной системы.

 «Одна из главных функций женской консультации — диспансерное наблюдение беременных женщин. Врачи-акушер-гинекологи контролируют здоровье будущей мамы  и правильное развитие  малыша. Постоянное наблюдение помогает своевременно предупреждать и выявлять на ранних стадиях осложнения при беременности.  Также особое внимание врачи уделяют вопросам охраны и укрепления репродуктивного здоровья, применения современных методов профилактики абортов и подготовки к беременности и родам.   К важному направлению деятельности женских консультаций относится организация и проведение профилактических приемов женского населения с целью раннего выявления гинекологических  и онкологических заболеваний, патологии молочных желез»,   —  рассказала главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии, заведующая женской консультацией Самарской городской поликлиники №1 Наталья Любицкая.

Как отмечают гинекологи, многие женщины откладывают деторождение на более поздний возраст, а это может сказываться  как на планировании, так и на  вынашивании ребёнка.  В частности, у женщин диагностируют  анемию, часто инсулинорезистентность, ожирение. Кроме того, выявляются различные гинекологические заболевания. Все это может привести к бесплодию.

 «Мы, врачи, призываем всех пациенток своевременно посещать женскую консультацию. Важно совместно  с врачом определить репродуктивные планы, исключить возможные риски. Подготовка к беременности, соблюдение всех рекомендаций в период вынашивания ребёнка сделает этот важный этап в жизни женщины комфортным и поможет рождению здорового малыша», — подчеркнула Наталья Владимировна. 

Также медработники напоминают: здоровое питание, физическая активность, отказ от табака и алкоголя — залог сохранения репродуктивного здоровья, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:  ru.freepik.com

 

 

Теги: Медицина Самара

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