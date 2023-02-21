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В Самарской области работают 55 женских консультаций в медицинских учреждениях. Специалисты этих подразделений помогают женщинам заботиться о здоровье, обеспечивают сопровождение в период беременности и организуют профилактические мероприятия для раннего и своевременного выявления заболеваний репродуктивной системы.



«Одна из главных функций женской консультации — диспансерное наблюдение беременных женщин. Врачи-акушер-гинекологи контролируют здоровье будущей мамы и правильное развитие малыша. Постоянное наблюдение помогает своевременно предупреждать и выявлять на ранних стадиях осложнения при беременности. Также особое внимание врачи уделяют вопросам охраны и укрепления репродуктивного здоровья, применения современных методов профилактики абортов и подготовки к беременности и родам. К важному направлению деятельности женских консультаций относится организация и проведение профилактических приемов женского населения с целью раннего выявления гинекологических и онкологических заболеваний, патологии молочных желез», — рассказала главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии, заведующая женской консультацией Самарской городской поликлиники №1 Наталья Любицкая.



Как отмечают гинекологи, многие женщины откладывают деторождение на более поздний возраст, а это может сказываться как на планировании, так и на вынашивании ребёнка. В частности, у женщин диагностируют анемию, часто инсулинорезистентность, ожирение. Кроме того, выявляются различные гинекологические заболевания. Все это может привести к бесплодию.



«Мы, врачи, призываем всех пациенток своевременно посещать женскую консультацию. Важно совместно с врачом определить репродуктивные планы, исключить возможные риски. Подготовка к беременности, соблюдение всех рекомендаций в период вынашивания ребёнка сделает этот важный этап в жизни женщины комфортным и поможет рождению здорового малыша», — подчеркнула Наталья Владимировна.



Также медработники напоминают: здоровое питание, физическая активность, отказ от табака и алкоголя — залог сохранения репродуктивного здоровья, сообщает пресс-служба минздрава СО.

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