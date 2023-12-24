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Тольяттинский врач-эндокринолог: "Для избежания рисков для здоровья ребенка придерживайтесь принципов здорового питания в семье "

24 декабря 2023 19:52
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Несколько простых советов, которые помогут сформировать здоровые привычки питания в семье:

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по детской эндокринологии в г.о. Тольятти, врач-эндокринолог педиатрического отделения Тольяттинской городской детской клинической больницы Ирина Гартман:

"У детей риск возникновения сахарного диабета 2 типа значительно возрастает при избыточной массе тела, малоподвижном образе жизни и неправильном питании.

Эти факторы часто являются определяющими и при возникновении болезней обмена веществ и органов пищеварения, ожирения, кариеса, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Родителям следует помнить: намного проще предложить ребенку правильно питаться в раннем детстве, чем с возрастом избавляться от вредных пищевых привычек на фоне уже развивающихся заболеваний.

Несколько простых советов, которые помогут сформировать здоровые привычки питания в семье:

Ограничьте потребление сахара. Это 50% успеха.
 Избегайте сока и сладкой газировки. Важно употреблять больше воды.
Откажитесь от полуфабрикатов, фастфуда, колбас и сосисок.
 Ежедневно включайте в рацион овощи и фрукты.
Организуйте регулярное питание, не реже 3 раз в день.
 Не переедайте".

Теги: Медицина Тольятти

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