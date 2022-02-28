Ситуация с заболеваемостью школьников стабилизируется - Дмитрий Азаров провел заседание оперштаба по борьбе с COVID – 19

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Сегодня, 28 февраля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. С учетом снижения заболеваемости COVID – 19 и ОРВИ среди школьников оперштаб одобрил предложения по снятию некоторых ограничений для несовершеннолетних.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова сообщила, что наиболее тревожные показатели по заболеваемости остаются среди детей до 1 года (недельный рост 18%) и старше 65 лет (рост 34%). Вместе с тем, наметилась позитивная тенденция по снижению динамики суточного и недельного прироста заболеваемости. Кардинально улучшилась ситуация среди детей школьного возраста (категории «7 – 15 лет», «15 – 17 лет»). Заболеваемость среди школьников на 8-ой неделе по сравнению с пиковой, 5 неделей, снизилась в 2,5 раза, а число госпитализируемых детей с COVID – 19 уменьшилось в 2 раза. Доля школьников в общем числе всех заболевающих COVID – 19 за неделю уменьшилась с 8,6% до 7,4%. Снизилась за неделю и доля заболевающих работников сферы образования (с 11,4% до 9,3 % от общего числа представителей всех профессиональных групп). Кроме того, заболеваемость ОРВИ среди всего населения Самарской области по сравнению с 5 неделею также снизилась в 2,5 раза. Такой положительной динамики удалось добиться благодаря ранее принятым решениям оперативного штаба по борьбе с COVID – 19 (дистанционное обучение и ввод ряда ограничительных мер для несовершеннолетних) и поручениям Главы региона, который ставил перед муниципалитетами и ответственными органами власти задачу принять все необходимые меры для защиты детей от коронавирусной инфекции.

Светлана Архипова подчеркнула, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекцией на территории Самарской области остается напряженной, но «признаки стабилизации заболеваемости — на высоких уровнях».

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян также отметил, что ситуация стабилизируется. И хотя число случаев заболеваемости COVID – 19 остается высоким, течение болезни для большинства людей проходит в легкой и средней форме. За неделю зафиксировано снижение числа пациентов на амбулаторном этапе, впервые после 4 недель роста отмечено снижение по числу госпитализируемых. В 33 медицинских учреждениях подготовлены 5835 коек, из них используется 4568 (21,7% — свободный коечный фонд). Более 3000 тысяч коек находится в резерве, продолжая оказывать помощь соматическим пациентам. В регионе работает 276 мобильных бригад по работе с больными COVID – 19, все они обеспечены транспортом. Запас лекарств — достаточный. Показатели работы станций скорой медицинской помощи по сравнению с пиковыми днями пришли в нормативные значения. «Ситуация стабилизируется, справляемся, есть запрос прочности», — оценил Армен Бенян.

Стабилизация в Самарской области ситуации с заболеваемостью COVID – 19 и ОРВИ – это, несомненно, результат самоотверженной и профессиональной работы специалистов сферы здравоохранения. С целью дополнительной поддержки медиков, работающих в нынешних условиях повышенной нагрузки, Глава региона принял решение премировать медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Самарской области и водителей скорой помощи. Дмитрий Азаров поручил Армену Беняну обеспечить оперативную выплату премий из средств регионального бюджета: «До предстоящих праздничных дней все выплаты должны быть проведены по всем медицинским работникам. Всех их мы благодарим как наших защитников».

С учетом улучшения ситуации по заболеваемости COVID – 19 и ОРВИ среди школьников оперативный штаб вышел с предложением с 1 марта разрешить проведение межрегиональных, региональных и муниципальных физкультурных мероприятий, а также спортивных соревнований среди несовершеннолетних лиц. Также было предложено разрешить детям занятия в учреждениях дополнительного образования и посещать им учреждения культуры.

«Мы фиксируем улучшение ситуации. С учетом значительного снижения заболеваемости среди школьников COVID – 19 и ОРВИ предлагаю рассмотреть возможность снятия ограничений на участие детей в спортивных соревнованиях, посещение учреждений дополнительного образования. Хотелось бы дать деткам возможность заниматься», — сказал Дмитрий Азаров.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова, учитывая улучшение ситуации с заболеваемостью школьников, возражать не стала, но обратила внимание на необходимость соблюдения всех действующих санитарно – эпидемиологических требований.

На оперативном штабе также рассмотрели перспективы отмены QR – кодов в общественных местах, а также при посещении объектов различного профиля. Глава регионального управления Роспотребнадзора обозначила позицию, что с учетом показателей и темпов заболеваемости, которые остаются высокими, отменять QR – коды по всей Самарской области сейчас преждевременно. Тем более, в преддверии выходных дней, когда традиционно наблюдается наплыв людей в места массового скопления, например, в торговые центры. Губернатор отметил, что эпидемиологическая ситуация по муниципалитетам разная, в некоторых отличается кардинально. Поэтому Глава региона предложил дать право принятия решений по возможной отмене QR – кодов муниципальным штабам по борьбе с COVID – 19. При рассмотрении этого вопроса должна учитываться ситуация в конкретном муниципалитете, в том числе темпы вакцинации. «Ситуация в муниципалитетах разная – и по заболеваемости, и по вакцинации. Поэтому именно такой подход давайте здесь используем – по решению муниципальных штабов, как мы уже раньше делали», — сказал Дмитрий Азаров.

Положительная динамика в части темпов заболеваемости COVID – 19, а также значительное снижение числа случаев заболеваний ОРВИ дала основания оперативному штабу разрешить проведение на открытом воздухе мероприятий, приуроченных к Масленнице. Против этого решения региональное управление Роспотребнадзора возражать не стало.

«Обращаю внимание, что угроза по-прежнему существует. Необходимо соблюдать все действующие санитарные нормы. И на открытом воздухе нам надо позаботиться обо все мерах, чтобы сформировать заслон для инфекции», — отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к главам муниципалитетов и ответственным органам власти. Об этом же сказала и Светлана Архипова, акцентировав внимание на необходимость при проведении мероприятий соблюдать все санитарно – эпидемиологические требования предприятиями торговли.

Дальнейшему улучшению ситуации с заболеваемостью COVID – 19 будет способствовать вакцинация, которая позволяет значительно снизить риски заражения, а также позволяет переносить болезнь легче. Сегодня в Самарской области вакцинировано первым компонентом 1 млн 692 тысячи человек. Это 53,7% от всего населения региона (средние значения по РФ — 48,5%) и 83,3% от плановых значений (средние значения по РФ — 74%). Армен Бенян сообщил, что на прошлой неделе количество госпитализаций уменьшилось на 10%, при этом есть небольшое увеличение доли тяжелых и крайне тяжелых пациентов. Как показывает мониторинг, большинство таких случаев — среди невакцинированных. Также тяжело болезнь проходит и у тех, кто поздно обратился за квалифицированной медицинской помощью. Для оперативного получения медицинской помощи и начала лечения в регионе работает единый call — центр, который за прошлую неделю принял более 25 тысяч звонков. По телефону можно получить консультацию специалистов, вызвать врача на дом, оформить заявку на открытие и закрытие больничного листа без посещения лечебного учреждения.

«Сегодня имеющиеся ресурсы позволяют нам как можно раньше ставить диагноз, начинать лечение, обеспечивать лекарственными препаратами там, где это необходимо, госпитализировать при необходимости по показаниям. Но главное — это вакцинация. Именно она позволяет обеспечить легкое, максимум среднетяжелое течение заболевания, — подчеркнул министр.

Фото: оперштаб СО