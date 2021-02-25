Самарская область вошла в число регионов, эндемичных по клещевому энцефалиту

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Перечень административных территорий субъектов РФ, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту в 2020 году опубликован на сайте Роспотребнадзора 17 февраля — информация необходима регионам для планирования противоэпидемических мероприятий на этот год.



Из 35 административных территорий Самарской области — 26 являются эндемичными по данному заболеванию.



Вместе с тем, «СО» ОНЛАЙН напоминает, что с 1 августа 2020 года в Самарской области исследования клещей на наличие вируса клещевого энцефалита и боррелиоза стали платными.



Согласно разъяснениям регионального министерства здравоохранения, данным в официальном аккаунте «Твиттера», указанные исследования были выведены из тарифного соглашения в системе ОМС Самарской области и за счет средств обязательного медицинского страхования больше не проводятся.



Стоимость исследований клещей на возбудителей инфекционных болезней составляет от 612,48 рублей (клещевой энцефалит) до 2477,31 рублей (клещевой энцефалит, болезнь Лайма (клещевой боррелиоз), гранулоцитарный анаплазмоз, эрлихиоз).



Прейскурант доступен на сайте областного Центра гигиены и эпидемиологии. В самом центре уточнили, что никаких изменений на этот год пока нет — исследовать снятого с человека клеща можно только за деньги.