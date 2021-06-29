Дмитрий Азаров поручил Армену Беняну сократить время доставки вакцин в прививочные пункты до нескольких часов

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Такую задачу губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил министру здравоохранения региона Армену Беняну на заседании оперативного штаба по предотвращению угрозы распространения коронавирусной инфекции. Участие в нем приняли руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов и главврачи больниц.

"Ситуация остается напряженной на территории большинства субъектов России, и в Самарской области мы чувствуем напряжение. Мы вышли на неплохие темпы вакцинации. Очень важно, чтобы не было даже малейших сбоев, а это во многом зависит и от поставки вакцины - над этим мы работаем. Главное, чтобы вакцина в кратчайшие сроки доставлялась по медицинским учреждениям. Попрошу отдельно исследовать этот вопрос и понять, в чем сложность и как нам сократить время доставки буквально до 3-4 часов, а не растягивать процесс на сутки", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

На сегодняшний день, по данным областного минздрава, более 518 тысяч человек сделали прививки от COVID-19, из них свыше 416 тысяч жителей полностью завершили вакцинацию. При этом в регион пришла большая поставка. 27 июня доставлено 53 400 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Буквально вчера поступило 1 560 доз вакцины «КовиВак».

Глава региона поручил министру здравоохранения держать на личном контроле отработку всех обращений граждан по теме вакцинации. "Мне поступают обращения граждан причем как персонально, так и в соцсетях, - отметил Дмитрий Азаров и зачитал несколько сообщений. - Есть вопросы по передаче информации о вакцинации пациентов из мобильных пунктов в поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС". Губернатор поручил внимательно отнестись к этому вопросу, чтобы понять причину сбоев и и предотвратить их.

Обращались люди и по вопросу вакцинации маломобильных граждан в Жигулевске. "Заявление написали три недели назад в поликлинике. Каждый день уточняем, когда придут врачи. Нам говорят, что нет мобильной бригады", - зачитал обращение Губернатор. Он обратил внимание главы Жигулевска на этот случай и попросил разобраться, в чем дело. Армену Беняну Дмитрий Азаров поручил в кратчайшие сроки обеспечить вакцинацию на дому по заявлению граждан и держать этот вопрос на личном контроле.

Есть вопросы и по выдаче сертификатов о вакцинации. Руководителю региона написали люди, которые завершили вакцинацию несколько месяцев назад, а документ в электронном виде еще не поступил. "Мы рассматриваем вопросы по допуску людей на различные мероприятия при наличии сертификата. Без своевременной выдачи сертификатов это невозможно обеспечить. Необходимо отладить эту работу в полной мере", - отметил внимание участников заседания Дмитрий Азаров.

Помимо прочего, поступила жалоба из Октябрьского района Самары, где людям отказали в плановой вакцинации ребенка от кори и краснухи. А в Волжской ЦРБ уже две недели не выдают инсулин больному сахарным диабетом. Дмитрий Азаров потребовал до конца дня решить вопрос и отработать все жалобы жителей Самарской области, которые поступили.

Во время заседания штаба Губернатор также подчеркнул: для того, чтобы снизить риски массового распространения третьей волны пандемии, необходимо не только проводить вакцинацию, но и в обязательном порядке соблюдать действующие ограничительные меры. С этим мнением солидарен и региональный Роспотребнадзор: по мнению санитарных врачей, существующих ограничений пока достаточно, главное - их строгое соблюдение.

"Самое главное - контроль за действующими режимами на территории Самарской области - всех муниципальных образований. На мой взгляд, сегодня контроля над исполнением ранее принятых поручений недостаточно. Мы не отменяли ограничения в отличии от большинства субъектов России, поэтому ситуация у нас чуть получше, - подчеркнул Губернатор, обращаясь к участникам совещания. - Сейчас требуются усилия, чтобы все меры, которые приняты постановлением, исполнялись". Ответственность за обеспечение исполнения мер безопасности лежит, главный образом, на муниципальных властях.