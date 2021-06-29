Я нашел ошибку
Главные новости:
На сегодня мост - это самый крупный инфраструктурный проект государственно-частного партнёрства в стране. 
Сегодня губернатор Дмитрий Азаров дал старт надвижке моста через Волгу
В работе конференции приняли участие делегаты из различных городов и районов Самарской области.
29 июня в Доме журналиста прошла XXII отчётно-выборная конференция СОО СЖР
Авария произошла в проливе Бали, пишет портал Detik.
СМИ: в Индонезии затонуло пассажирское судно, перевозившее более 50 человек
Пациентка перенесла его в легкой форме.
Анна Попова: случай заражения штаммом коронавируса "Дельта плюс" выявлен в России
Участие в нем принимают представители Минобрнауки РФ, российских и зарубежных вузов, Институтов РАН, научных организаций Республики Беларусь, отраслевых институтов, инновационных предприятий и структур Роскосмоса.
В Самарском университете начал работу симпозиум по наноспутникам с международным участием RusNanoSat-2021
Для того чтобы Россия исключила Чехию из списка недружественных стран, необходимы шаги именно со стороны Праги.
В Совете Федерации назвали условие исключения Чехии из списка недружественных стран
В составе команды выступит самарская спортсменка Дарья Межецкая.
Определен состав российской команды по дзюдо на Олимпийские игры в Токио
Состоялось заседание оперштаба СО.
Дмитрий Азаров поручил Армену Беняну сократить время доставки вакцин в прививочные пункты до нескольких часов
Наверх
Самара  +36 °C, Тольятти  +34 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.37
0.19
EUR 86.2
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"На сопках Маньчжурии": открывает фестиваль шествие по Волжскому проспекту
В Самаре прошел Кубок СО по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции
В Самаре прошел спортивный праздник Госкорпорации Ростех «Ударная десятка»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров поручил Армену Беняну сократить время доставки вакцин в прививочные пункты до нескольких часов

29 июня 2021 16:53
163
Состоялось заседание оперштаба СО.

Такую задачу губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил министру здравоохранения региона Армену Беняну на заседании оперативного штаба по предотвращению угрозы распространения коронавирусной инфекции. Участие в нем приняли руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов и главврачи больниц. 

"Ситуация остается напряженной на территории большинства субъектов России, и в Самарской области мы чувствуем напряжение. Мы вышли на неплохие темпы вакцинации. Очень важно, чтобы не было даже малейших сбоев, а это во многом зависит и от поставки вакцины - над этим мы работаем. Главное, чтобы вакцина в кратчайшие сроки доставлялась по медицинским учреждениям. Попрошу отдельно исследовать этот вопрос и понять, в чем сложность и как нам сократить время доставки буквально до 3-4 часов, а не растягивать процесс на сутки", - подчеркнул Дмитрий Азаров. 

На сегодняшний день, по данным областного минздрава, более 518 тысяч человек сделали прививки от COVID-19, из них свыше 416 тысяч жителей полностью завершили вакцинацию. При этом в регион пришла большая поставка. 27 июня доставлено 53 400 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Буквально вчера поступило 1 560 доз вакцины «КовиВак». 

Глава региона поручил министру здравоохранения держать на личном контроле отработку всех обращений граждан по теме вакцинации. "Мне поступают обращения граждан причем как персонально, так и в соцсетях, - отметил Дмитрий Азаров и зачитал несколько сообщений. - Есть вопросы по передаче информации о вакцинации пациентов из мобильных пунктов в поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС". Губернатор поручил внимательно отнестись к этому вопросу, чтобы понять причину сбоев и и предотвратить их. 

Обращались люди и по вопросу вакцинации маломобильных граждан в Жигулевске. "Заявление написали три недели назад в поликлинике. Каждый день уточняем, когда придут врачи. Нам говорят, что нет мобильной бригады", - зачитал обращение Губернатор. Он обратил внимание главы Жигулевска на этот случай и попросил разобраться, в чем дело. Армену Беняну Дмитрий Азаров поручил в кратчайшие сроки обеспечить вакцинацию на дому по заявлению граждан и держать этот вопрос на личном контроле. 

Есть вопросы и по выдаче сертификатов о вакцинации. Руководителю региона написали люди, которые завершили вакцинацию несколько месяцев назад, а документ в электронном виде еще не поступил. "Мы рассматриваем вопросы по допуску людей на различные мероприятия при наличии сертификата. Без своевременной выдачи сертификатов это невозможно обеспечить. Необходимо отладить эту работу в полной мере", - отметил внимание участников заседания Дмитрий Азаров. 

Помимо прочего, поступила жалоба из Октябрьского района Самары, где людям отказали в плановой вакцинации ребенка от кори и краснухи. А в Волжской ЦРБ уже две недели не выдают инсулин больному сахарным диабетом. Дмитрий Азаров потребовал до конца дня решить вопрос и отработать все жалобы жителей Самарской области, которые поступили. 

Во время заседания штаба Губернатор также подчеркнул: для того, чтобы снизить риски массового распространения третьей волны пандемии, необходимо не только проводить вакцинацию, но и в обязательном порядке соблюдать действующие ограничительные меры. С этим мнением солидарен и региональный  Роспотребнадзор: по мнению санитарных врачей, существующих ограничений пока достаточно, главное - их строгое соблюдение. 

"Самое главное - контроль за действующими режимами на территории Самарской области - всех муниципальных образований. На мой взгляд, сегодня контроля над исполнением ранее принятых поручений недостаточно. Мы не отменяли ограничения в отличии от большинства субъектов России, поэтому ситуация у нас чуть получше, - подчеркнул Губернатор, обращаясь к участникам совещания. - Сейчас требуются усилия, чтобы все меры, которые приняты постановлением, исполнялись". Ответственность за обеспечение исполнения мер безопасности лежит, главный образом, на муниципальных властях.

Теги: вакцинация доставка вакцины ускорить

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Это требуется делать и тем, кто уже переболел, подчеркнул директор Центра им. Гамалеи.
29 июня 2021, 16:05
Гинцбург: вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции необходимо каждые полгода
Это требуется делать и тем, кто уже переболел, подчеркнул директор Центра им. Гамалеи. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
130
На базе Самарской городской больницы № 6 и Самарской городской больницы № 10.
29 июня 2021, 15:55
В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета
На базе Самарской городской больницы № 6 и Самарской городской больницы № 10. Здравоохранение
134
Вакцинированные самарцы получат шанс выиграть ценные призы
29 июня 2021, 12:30
Вакцинированные самарцы получат шанс выиграть ценные призы
Принять участие в акции могут самарцы от 18 лет и старше, проживающие на территории города. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
198
Здравоохранение
Пациентка перенесла его в легкой форме.
29 июня 2021  17:53
Анна Попова: случай заражения штаммом коронавируса "Дельта плюс" выявлен в России
96
Состоялось заседание оперштаба СО.
29 июня 2021  16:53
Дмитрий Азаров поручил Армену Беняну сократить время доставки вакцин в прививочные пункты до нескольких часов
163
На базе Самарской городской больницы № 6 и Самарской городской больницы № 10.
29 июня 2021  15:55
В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета
151
В Самаре заболели 56 человек.   
29 июня 2021  14:14
В Самарской области выявлено  165 новых случаев заражения коронавирусом
191
Дирекция Молодежного форума ПФО «iВолга» запустила марафон вакцинации #мояпрививка
29 июня 2021  13:44
Дирекция Молодежного форума ПФО «iВолга» запустила марафон вакцинации #мояпрививка
208
Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация гражданам в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.  
28 июня 2021  16:29
В губернии расширяется программа диспансеризации и профилактического медосмотра взрослого населения
535
В Самаре заболели 100 человек.
28 июня 2021  15:09
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
510
Названы самые опасные для мозга продукты
28 июня 2021  11:56
Названы самые опасные для мозга продукты
452
В Самарской больнице №7 установлен новый газификатор
28 июня 2021  09:32
В Самарской больнице №7 установлен новый газификатор
468
В Самаре заболели 87 человек.
27 июня 2021  15:29
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
772
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
351
Весь список
В центре внимания
Дмитрий Азаров дал старт надвижке Волжского моста.
29 июня 2021  15:00
Строительство моста через Волгу в Самарской области идет ускоренными темпами
210
В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета
29 июня 2021  11:54
В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета
667
Павел Покровский:
29 июня 2021  10:33
Павел Покровский: "Мы обеспечим легитимность выборов этого года"
207
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
28 июня 2021  12:33
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
398
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
27 июня 2021  12:59
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
716
Весь список