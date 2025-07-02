В Самаре вынесен приговор четырем бывшим главам бюро медико-социальной экспертизы

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Они признаны виновными в получении взятки за совершение незаконных действий, в крупном размере; в даче взятки за совершение незаконных действий; в посредничестве во взяточничестве; в мошенничестве при получении выплат.

Установлено, что в период с 2017 по 2022 год осужденные, действуя по договоренности с иными должностными лицами учреждения, получили от граждан 900 тысяч рублей за фиктивное установление инвалидности 8 лицам путем внесения в документацию ложных сведений, являющихся основанием для установления соответствующей группы инвалидности.

Кроме того, одна из осужденных получила взятку от своей коллеги за установление ей и ее супругу инвалидности, сведения о которой были предоставлены в отделение Пенсионного фонда и службу социальной защиты населения, что послужило основанием для выплаты пособий в сумме более 600 тысяч рублей.

В рамках расследования уголовного дела следователями выполнен значительный объем следственных действий, а также наложен арест на имущество фигурантов на сумму свыше 5 миллионов рублей в целях возмещения причиненного бюджету ущерба и обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий.

Приговором суда трем фигурантам назначено наказание от 8 до 11 лет лишения свободы со штрафом в доход государства от 200 тысяч до 1 миллиона 700 тысяч рублей. Одной из осужденных назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 400 тысяч рублей. Отбывать наказание две осужденные женщины будут в колонии общего режима, мужчина – в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания всем фигурантам установлен запрет на занятие деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в медицинских врачебных комиссиях, на срок от трех до семи лет.

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