В Самаре полицейские задержали жителя соседнего региона, подозреваемого в  нападении на 17-летнюю девушку

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В конце июля текущего года в дневное время в полицию поступило сообщение о нападении неизвестного мужчины на 17-летнюю жительницу областного центра. Потерпевшая предоставила описание мужчины, который совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности, после чего скрылся в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

С целью установления подозреваемого лица полицейские вместе со следователями СУ СК России по Самарской области осмотрели место происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения и приняли меры по установлению возможных очевидцев.

Полицейские обратили внимание на то, что злоумышленник, согласно собранной информации, имел при себе бутылку алкогольного напитка. В результате проверки более 100 торговых точек, оперативники установили магазин, где он приобрел спиртное.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции по Кировскому району УМВД России по г. Самаре совместно с коллегами из городского Управления МВД России задержали наркозависимого ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу и угон транспортного средства жителя соседнего региона 1995 года рождения на территории Советского района в одной из клиник, где он проходил лечение от зависимости.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 132 УК РФ.

Сотрудники полиции обеспечивают оперативное сопровождение расследования уголовного дела.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области