Телефонный мошенник из Иркутской области показал на видео, как обманывал своих жертв

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МВД РФ показало, как дистанционные мошенники "разводят" своих жертв, на примере подозреваемого в мошенничестве из Иркутской области: на коротком видео, опубликованном ведомством, злоумышленник за несколько минут убеждает доверчивую девушку перевести ему несколько тысяч рублей, передает РИА Новости.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина был задержан сотрудниками угрозыска иркутского главка МВД по подозрению в мошенничестве, он смог обмануть не менее 10 жителей Иркутской области и Бурятии.

"Злоумышленник действовал по отработанной схеме: звонил потерпевшим и представлялся их дальним родственником или знакомым. После нескольких наводящих вопросов и обещания встретиться, он просил помочь решить возникшую трудность на заправке, для которой требовалось перевести на карту якобы сотрудника АЗС денежные средства в размере от двух до четырех тысяч рублей. Посчитав, что суммы незначительные, его собеседники расставались со своими деньгами", - рассказала Волк.

"После задержания подозреваемый, находясь в полицейском подразделении, продемонстрировал, как обманывал доверчивых граждан. Под видеозапись набрал случайный номер и детально воспроизвел собеседнице свой типичный монолог. Введенная в заблуждение девушка согласилась перечислить ему несколько тысяч рублей", - добавила Волк.

Фото: скриншот видео