Сотрудница самарской микрокредитной организации предстанет перед судом за мошенничество

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Следственным отделом по Промышленному району Самары завершено расследование уголовного дела в отношении андеррайтера микрокредитной организации, обвиняемой в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР СО, обвиняемая, используя свое служебное положение, имея доступ в личные кабинеты клиентов общества, внесла изменения в предоставленные клиентами данные - номера телефонов, порядок выдачи займа клиентам, а также сведения о банковских счетах, открытых на ее имя, похитив таким образом, денежные средства организации на сумму не менее 950 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: СУ СКР СО