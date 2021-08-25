По факту отравления детей после посещения бассейна в Тольятти возбкждено уголовное дело

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Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти по факту отравления детей после посещения бассейна возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

19 августа в одно из медучреждений Тольятти были госпитализированы 7 детей в возрасте от 7 до 14 лет с жалобами на ухудшение состояния здоровья после посещения бассейна на праздновании дня рождения одного из потерпевших.

По предварительным данным, причиной стало ингаляционное отравление неизвестным веществом.

В настоящее время состояние всех несовершеннолетних удовлетворительное, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Лабораторное исследование образцов воды плавательного бассейна показало, что вода с поверхности бассейна не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по ряду показателей, в том числе установлено превышение остаточного связанного хлора более чем в три раза.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: СУ СК СО