Россиян могут оставить без алкоголя с декабря до конца новогодних праздников

Создатель движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов предложил запретить продажу алкоголя в России на весь декабрь и в новогодние праздники. В интервью «Абзацу» он заявил, что трезвые праздники помогут улучшить демографию и укрепить семьи.

По словам Болоянгова, такой запрет стоит вводить сразу по всей стране, а не проводить отдельные эксперименты. Он уверен, что без алкоголя люди больше времени уделят семье, спорту и саморазвитию.

Он напомнил, что в 1985 году в СССР уже действовал сухой закон, и именно тогда, по его словам, удалось сохранить много жизней и даже вызвать демографический подъем.

Однако Болоянгов считает, что властям трудно решиться на такие меры — из-за опасений вызвать недовольство у части населения и сопротивление алкогольного бизнеса.

По данным опросов, большинство россиян признаются, что готовы выпить без особого повода — просто чтобы расслабиться после работы, за ужином или во время фильма, пишет МК.