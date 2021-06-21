147

Распространяющийся сейчас в России индийский штамм коронавируса злее уханьского, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Этот штамм сокращает время перехода от лёгких симптомов к тяжёлым формам протекания заболевания, тем самым сокращая время появления собственных антител, сказал академик в эфире канала "Россия".

При этом, по словам Гинцбурга, вакцина "Спутник V" разработки Центра имени Гамалеи защищает от всех известных разновидностей коронавируса.

Учёный добавил, что беременные женщины получат возможность сделать прививку от коронавируса уже на следующей неделе, передает Радио Маяк.

Фото: Pixabay.com