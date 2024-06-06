«Почта России» внедрит технологии VK для корпоративного управления

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«Почта России» оптимизирует процессы учета и контроля благодаря технологиям VK: логистический оператор подключится к платформе налогового мониторинга VK Tax Compliance. Об этом 6 июня говорится в пресс-релизе на сайте «Почты России».

Соответствующее соглашение подписали генеральный директор «Почты России» Михаил Волков и гендиректор VK Владимир Кириенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), пишут "Известия".

Отмечается, что платформа VK Tax Compliance интегрирована с АИС «Налог-3» и внутренними системами «Почты России», что упрощает контроль налоговой отчетности компании со стороны ФНС России. Также «Почта России» передает на онлайн-витрину все необходимые сведения, и ведомство автоматически получает актуальную информацию. Подчеркивается, что решение поможет хранить и обрабатывать нужные для отчетности данные. Также это позволит управлять ими по всем дочерним компаниям и удобно выстраивать процессы для сотрудников.

Вместе с тем компании прорабатывают решения и для оптимизации ИТ-инфраструктуры и HR-процессов «Почты России». Их задачами являются повышение рентабельности инвестиций в ИТ-системы, а также упрощение взаимодействия сотрудников в разных регионах страны.

«Почта стремится к транспарентности бизнеса и реализации лучших корпоративных практик. Для этого мы всегда ищем передовые решения — VK предложил нам именно такие. Уверен, что нас ждет плодотворное сотрудничество», — отметил генеральный директор «Почты России» Михаил Волков.

По его словам, благодаря этому удастся оптимизировать и ускорить различные бизнес-процессы.

В свою очередь генеральный директор VK Владимир Кириенко назвал «Почту России» одной из ключевых инфраструктурных компаний. Он выразил уверенность, что технологии VK и экспертиза «Почты России» помогут упростить работу сотрудников компании по всей стране и положительно скажутся на ее результатах.