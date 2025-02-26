Я нашел ошибку
Главные новости:
Житель Кинеле пытался украсть ноутбук, не сумел и решил поджечь дом
Житель Кинеля пытался украсть ноутбук, не сумел и решил поджечь дом
Капитальный ремонт здания детской библиотеки проведут в Самаре
Капитальный ремонт здания детской библиотеки проведут в Самаре
В России выросли продажи вин из ЮАР и Латинской Америки
В России выросли продажи вин из ЮАР и Латинской Америки
В СОУНБ начался новый конкурс для видеорежиссёров «Смотри в оригинале»
В СОУНБ начался новый конкурс для видеорежиссёров «Смотри в оригинале»
В Самарской области 25 февраля поженились 100 пар
В Самарской области 25 февраля поженились 100 пар
Суд дал Трампу меньше двух дней на возобновление помощи Украине
Суд дал Трампу меньше двух дней на возобновление помощи Украине
Вниманию самарских болельщиков, собирающихся на матч в Краснодар
Вниманию самарских болельщиков, собирающихся на матч в Краснодар
средние зарплатные предложения для соискателей подросткового возраста за год выросли на 71%
Средние зарплатные предложения для соискателей подросткового возраста за год выросли на 71%
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.63
-1.58
EUR 90.94
-1.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» отпразднуют Масленицу концертом группы Taraxacum
Актёр Евгений Макаров представит в СОУНБ моноспектакль «Жизнь входит в берега» к юбилею Есенина
В Музее-галерее «Заварка» состоится встреча нового цикла лекций «Архитектура в кадре»
Весь список
  • Персональные данные

Суд дал Трампу меньше двух дней на возобновление помощи Украине

26 февраля 2025 13:20
99
Суд дал Трампу меньше двух дней на возобновление помощи Украине

Федеральный американский суд дал администрации США не менее двух дней для того, чтобы разблокировать миллиарды долларов в качестве поддержки иностранных государств, включая Украину. Соответствующее постановление об ослаблении финансовой заморозки было озвучено судом еще две недели назад. Об этом сообщает App News.

«Федеральный судья дал администрации Трампа менее двух дней на разблокирование миллиардов долларов иностранной помощи США. Он заявил, что администрация не продемонстрировала никаких признаков выполнения его почти двухнедельного судебного постановления об ослаблении заморозки финансирования (иностранных государств, включая Украину — прим. URA.RU)», — отмечают авторы материала. 

Сразу после вступления в должность президента страны Дональд Трамп подписал указ о заморозке финансовой помощи иностранным государствам. После ряд некоммерческих организаций США подали иск в суд. Заявители подчеркнули, что заморозка помощи со стороны Трампа нарушает федеральный закон. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Банки не в праве отказывать россиянам в приеме долларов старого образца.
25 февраля 2025  13:46
Банки не в праве отказывать россиянам в приеме долларов старого образца
501
Самарцы попросили не сносить рынок в 15 микрорайоне
25 февраля 2025  13:13
Самарцы попросили не сносить рынок в 15 микрорайоне
364
Самарцам предлагают поучаствовать в фотоконкурсе блинов
25 февраля 2025  12:27
Самарцам предлагают поучаствовать в фотоконкурсе блинов
324
Росстандарт вводит новые дорожные знаки
25 февраля 2025  11:47
Росстандарт вводит новые дорожные знаки
358
В Самаре стартует программа грантов для малого и среднего бизнеса
25 февраля 2025  10:28
В Самаре стартует программа грантов для малого и среднего бизнеса
599
Весь список