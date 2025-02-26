Суд дал Трампу меньше двух дней на возобновление помощи Украине

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Федеральный американский суд дал администрации США не менее двух дней для того, чтобы разблокировать миллиарды долларов в качестве поддержки иностранных государств, включая Украину. Соответствующее постановление об ослаблении финансовой заморозки было озвучено судом еще две недели назад. Об этом сообщает App News.

«Федеральный судья дал администрации Трампа менее двух дней на разблокирование миллиардов долларов иностранной помощи США. Он заявил, что администрация не продемонстрировала никаких признаков выполнения его почти двухнедельного судебного постановления об ослаблении заморозки финансирования (иностранных государств, включая Украину — прим. URA.RU)», — отмечают авторы материала.

Сразу после вступления в должность президента страны Дональд Трамп подписал указ о заморозке финансовой помощи иностранным государствам. После ряд некоммерческих организаций США подали иск в суд. Заявители подчеркнули, что заморозка помощи со стороны Трампа нарушает федеральный закон.