В Самарской области открылся новый визит-центр «Жигули заповедные»

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16 августа 2024 года на территории экскурсионно-познавательного комплекса «Бахилова Поляна» состоялось открытие визит-центр «Жигули заповедные».



Велика ли заповедная Россия? Что такое – заповедник? Чем уникальны Жигулёвские горы? Какие они – дикие обитатели Жигулей? Ответы на эти вопросы жители и гости Самарской области смогут найти в интерактивном музее визит-центра.



«В новом визит-центре туристы смогут познакомиться с историей, богатым животным и растительным миром, узнать о существующих маршрутах и правилах поведения на особо охраняемой природной территории. А строительство новых объектов размещения - кордона «Бахилова поляна» позволит принимать гостей из других регионов, устраивать многодневные туры, комбинируя различные туристические продукты», – рассказал директор Жигулевского государственного природного биосферного заповедника им. И.И. Спрыгина Роман Горелов



А комфортно разместить гостей-путешественников сможет новый кордон «Бахилова Поляна». Строительство средства размещения было реализовано в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и поддержано министерством туризма Самарской области.



Обустройство туристской инфраструктуры экскурсионно-познавательного комплекса «Бахилова Поляна» – залог предоставления качественных услуг и увеличения числа посетителей заповедника в целях познавательного туризма.



«Жигулевский государственный природный биосферный заповедник им. И.И.Спрыгина – одно из наиболее посещаемых достопримечательных мест Самарской области. В прошлом году мы совместно с заповедником осуществили работы по обновлению и благоустройству экологической тропы «Храм природы», ведущей к заповедному урочищу Каменная Чаша. В том числе был обустроен визит-центр, который сегодня посещает каждый, кто приезжает сюда для того, чтобы получить всю необходимую информацию о маршрутах Жигулевского государственного природного биосферного заповедника имени И.И. Спрыгина. Без сомнения, новый визит-центр «Жигули заповедные» будет пользоваться не меньшей популярностью среди жителей и гостей Самарской области», – поделился министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.



Открытие состоялось в преддверии Дня рождения Жигулёвского государственного природного биосферного заповедника имени И.И. Спрыгина, одиного из старейших государственных заповедников России, 19 августа 2024 года он отметит свой 97-ый день рождения.



Жигули – это «горная страна» в миниатюре с крутыми склонами и причудливыми скалами, глубокими оврагами и широкими долинами. Жигули – край удивительных природных контрастов, где по соседству уживаются таёжные и пустынные обитатели флоры, жители лесов и каменистых степей, скалистых обнажений и разнотравных лугов. Именно для сохранения природных контрастов был создан в далеком 1927 году Жигулёвский заповедник, сообщает пресс-служба министерства туризма Самарской области.

Фото: Министерство туризма Самарской области