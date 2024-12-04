Уникальные исторические объекты проекта «Земля для туризма» в Самарской области

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Два уникальных исторических объекта, расположенных на территории небольшого по площади муниципального района Самарской области – Нефтегорский, были определены по проекту «Земля для туризма» в рамках работы Оперативного штаба в 2024 году:

- удивительный храм Святой Троицы в селе Утевка Нефтегорского района. Старинное здание церкви примечательно тем, что ее своды расписывал житель Утевки, легендарный живописец Григорий Журавлев. Сегодня храм реставрируют по проекту "Историческая память";

- старинная ветряная мельница, построенная в 19 веке в с. Бариновка.

Отреставрированные объекты станут частью нового культурного-туристического пространства Нефтегорского района.

Оперативным штабом подготовлены предложения по земельным участкам (территориям), расположенным в непосредственной близости от указанных объектов туристического интереса, для вовлечения в туристическую деятельность.

Заинтересованные лица и потенциальные инвесторы в режиме онлайн могут выбрать и оценить пригодные для туристических целей земельные участки и территории на платформе ППК, перейдя по ссылке: https://pkk.rosreestr.ru/.