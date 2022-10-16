В ТТУ рассказали, когда возобновят движение трамваев на Ново-Садовой в Самаре

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В трамвайно-троллейбусном управлении Самары оценили ущерб от аварии, которую утром в воскресенье, 16 октября, устроил КАМАЗ. Грузовик ехал по Ново-Садовой, пробил ограждения и вылетел на трамвайные пути в районе Фабрики-кухни. Судя по фото с места ЧП, остановить его смог только подземный пешеходный переход, пишет 63.ру.

— КАМАЗ пробил ограждения на тротуаре. Но контактная сеть в норме, опоры не пострадали. Пока движение стоит. Нужна техника, чтобы оттащить большегруз. Ждать нужно не меньше часа. Сейчас трамваи доезжают до оврага Подпольщиков и железнодорожного вокзала и разворачиваются. Эта линия пока стоит, — прокомментировал обстановку директор трамвайно-троллейбусного управления Михаил Ефремов.