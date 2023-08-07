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В связи с проведением легкоатлетического марафона на Кубок Главы города в Самаре ограничат движение транспорта

7 августа 2023 12:40
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В связи с проведением легкоатлетического марафона на Кубок Главы города в Самаре ограничат движение транспорта

С 06:00 до 14:30 27 августа 2023 года будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках дорожной сети - https://samadm.ru/media/news/44547/

Кроме того, с 18:00 26 августа 2023 года до 14:30 27 августа 2023 года запретят остановку и (или) стоянку транспортных средств на этих участках.

Также с 03:00 до 14:30 27 августа 2023 года движение транспорта будет ограничено по Волжскому пр-ту от ул Вилоновской до ул Маяковского.

Помимо этого, с 03:00 до 14:30 27 августа 2023 года городской пассажирский транспорт (автобусы маршрутов №№ 3, 24, 61, 261) будет следовать по скорректированным схемам. При этом движение автобусов по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 11 «Губернский рынок – Станция метро «Алабинская» будет временно отменено.

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