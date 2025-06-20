В Самарской области подорожает проезд в «Ласточке»

С 1 июля в Самарской области начнут действовать новые предельные максимальные тарифы на пригородные ж/д перевозки. Обновленные расценки утвердил региональный комитет ценового и тарифного регулирования.
Новые цены установили для Самарской пригородной пассажирской компании (СППК). Предельные максимальные тарифы — это те суммы, выше которых компания не может поднимать цены за проезд.
«Установить уровни тарифов в скоростных поездах „Ласточка“ в размере 3,73 рубля за 1 пассажиро-километр, в поездах серии ЭП2Д — 4,22 рубля, в остальных поездах пригородного сообщения — 4,11 рубля», — говорится в приказе комитета.
Если говорить о конкретных маршрутах, предельный максимальный тариф теперь составляет:
на маршруте «Самара — Липяги» — 43 рубля на «Ласточке» и 38 рублей на ЭП2Д;
на маршрутах «Самара — Зубчаниновка» и «Самара — Ягодная» — 52 рубля на «Ласточке» и 42 рубля на ЭП2Д;
на других маршрутах в пределах 10 километров пути — 27 рублей на «Ласточке» и 23 рубля на ЭП2Д;
на других маршрутах за пределами 10 километров пути цена будет увеличиваться за каждый километр на 2,7 и 2,3 рубля на «Ласточке» и ЭП2Д соответственно, пишет 63.ру.