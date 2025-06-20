В Самарской области подорожает проезд в «Ласточке»

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С 1 июля в Самарской области начнут действовать новые предельные максимальные тарифы на пригородные ж/д перевозки. Обновленные расценки утвердил региональный комитет ценового и тарифного регулирования.

Новые цены установили для Самарской пригородной пассажирской компании (СППК). Предельные максимальные тарифы — это те суммы, выше которых компания не может поднимать цены за проезд.

«Установить уровни тарифов в скоростных поездах „Ласточка“ в размере 3,73 рубля за 1 пассажиро-километр, в поездах серии ЭП2Д — 4,22 рубля, в остальных поездах пригородного сообщения — 4,11 рубля», — говорится в приказе комитета.

Если говорить о конкретных маршрутах, предельный максимальный тариф теперь составляет: