В Самаре затягивается открытие станции метро «Театральная»

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В Самаре продолжается строительство новой станции метро «Театральная», однако процесс сопровождается серьезными трудностями. По состоянию на конец 2024 года объект был готов примерно на 90%, но в марте 2025 года появились опасения, что проходческий щит могут демонтировать из-за возникших проблем с документацией.

Несмотря на это, в мае работы на станции были возобновлены после того, как срок сдачи объекта официально продлили до 2027 года. Подрядная организация уже прошла 330 погонных метров правого тоннеля, и планирует проходить по 280 метров ежемесячно. Согласно графику, проходческие работы должны быть завершены к концу текущего года.

Ранее предполагалось, что станцию удастся сдать раньше 2027 года, однако из-за бюрократических и технических сложностей сроки ввода в эксплуатацию были сдвинуты. Сейчас специалисты продолжают работу, чтобы уложиться в новый график. Власти региона и подрядчики заверяют, что станция «Театральная» будет открыта для пассажиров в 2027 году, если не возникнет новых препятствий, пишет АиФ-Самара.