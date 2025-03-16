В России планируют развивать речные суда с элементами ИИ

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В России планируют развивать строительство речных судов с элементами искусственного интеллекта, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" генеральный директор Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева (ЦКБ по СПК) Евгений Цыпленков.

Цыпленков рассказал, в чем состоит основное отличие современных речных судов от транспорта старого образца.

"Самая главная фишка современных судов – это, конечно, электронные, электрические, мостиковые системы с элементами искусственного интеллекта, система автоматического управления движением, но фактически автопилот. И сегодня мы планируем развитие и наших речных судов в этом направлении", – сказал он.

Цыпленков также рассказал о российском речном судне "Валдай", которое, по его словам, может пройти почти 700 км.

В настоящий момент в эксплуатации находится 18 таких судов, еще два – на этапе строения, пишет Смотрим.