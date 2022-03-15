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Стало известно, когда в Самарской области стартует навигация на Волге

15 марта 2022 13:33
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Стало известно, когда в Самарской области стартует навигация на Волге

В Самаре пассажирскую навигацию на Волге планируют открыть с 7 апреля 2022 года. Именно это дата указана в документах, опубликованных в Единой информационной системе в сфере закупок. Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области заявило о поиске подрядчика, который займется перевозкой пассажиров на речном транспорте в навигационный период. Заявки от перевозчиков будут принимать до 21 марта.

Согласно данным с сайта госзакупок, с 7 апреля начнут ходить суда по маршруту Самара-Рождествено и обратно с заходом с заходом на Проран (стоимость взрослого билета выросла до 86 рублей, детского - до 43 рублей). Этот маршрут будет работать вплоть до 24 ноября (возможны изменения в дате окончания навигации в зависимости от гидрометеорологических условий).

С 16 апреля суда начнут ходить из Самары в Зольное (156 рублей за взрослый билет и 78 рублей - за детский) и в Винновку (взрослый – 135 рублей, детский – 68 рублей).
Маршрут Самара-Зольное и обратно будет работать до 6 ноября, а Самара-Винновка – до 30 октября.

Проездной билет на речном трамвае до села Ширяево будет стоить 125 рублей для взрослых и 63 рубля для детей.

После сбора заявок 23 марта в ходе электронного аукциона определят победителя. Стоимость контракта - 67,6 млн рублей.

Напомним, в Самарской области в 2022 и 2023 годах могут запустить новые суда на подводных крыльях "Валдай-45Р" и "Метеор-120Р". Их планируется использовать на маршрутах Самара - Ширяево и Самара - Ульяновск – Казань, сообщает СОВА.

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