Самолет не смог вылететь из Самары в Санкт-Петербург из-за отказа двигателя

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Самолет авиакомпании «Россия» не смог подняться в воздух из-за серьезной поломки.

О проблеме стало известно 8 августа в 17:05 по самарскому времени. Авиалайнер уже готовился к взлету, экипаж вывел его на исполнительный старт. Однако выяснилось, что система контроля работы первого двигателя.

Как сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT, самолет вернулся на стоянку.

Пассажирам пришлось ждать своего рейса почти час. По информации, размещенной на сайте аэропорта «Курумоч», борт поднялся в воздух только в 17:46.

Впрочем, это не самое долгое ожидание перелета за последние дни. Как рассказывал OBOZ.INFO, 5 августа самолет Самара – Новый Уренгой задержали на 16 часов.