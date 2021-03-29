Причиной роста ДТП в Самарской области назвали хорошие дороги

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Хорошие дороги могут быть одной из причин увеличения количества ДТП. Такое мнение озвучил руководитель управления эксплуатации и ремонта автомобильных дорог Минтранса Самарской области Александр Данилов.

— Чем лучше будут дороги, тем больше может стать ДТП. Конечно, зависит это и от водителей. Улучшение состояния дорог зачастую ведет к необдуманному увеличению скорости и увеличивает тяжесть последствий, — считает Александр Данилов.

С начала 2021 года в Самарской области произошло сразу несколько крупных аварий, которые унесли жизни 65 человек. Из-за этого власти всерьез задумались о комплексном подходе для увеличения безопасности дорог.

Для того чтобы снизить аварийность, в регионе увеличат количество нарядов ДПС в выходные. После смертельной аварии около Самарского (Фрунзенского) моста в регионе пройдет и рейд водителей каршеринга.

Также продолжится установка камер, которые фиксируют соблюдение скоростного режима и другие нарушения ПДД, пишет 63.ру.