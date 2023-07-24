«Ласточку» до Сызрани заменит особая электричка

54

В Самарской области из-за производственной необходимости 29 и 30 июля отменят рейсы скоростного поезда «Ласточка». Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

— Состав «Ласточка» заменят на состав с вагонами повышенной комфортности. Согласно временному расписанию, 29 июля из Самары в Сызрань поезд будет отправляться в 07:10, из Сызрани в Самару — в 09:22, а последняя электричка из Самары в Сызрань уйдет в 18:32. 30 июля первый электропоезд из Сызрани в Самару отправится в 09:22, по обратному маршруту транспорт выйдет в 16:08. Назад в Самару из Сызрани электричка уйдет в 18:07, — уточнил перевозчик.

«Ласточка» курсирует по Самарской области с 11 июня 2021 года. Вагоны немецкого производства, но производство запчастей локализовано в России, поэтому санкции не сказались на планах властей по развитию этого вида транспорта. В последний раз расписание «Ласточки» меняли в июне 2023 года, пишет 63.ру.