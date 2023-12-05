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"Ласточки" по маршруту Самара-Тольятти временно заменят

5 декабря 2023 13:47
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"Ласточки" по маршруту Самара-Тольятти временно заменят
 

В Самарской области с 13 по 16 декабря и с 27 по 29 декабря вместо "Ласточек" пустят шестивагонные электрички ЭД4М. Они будут курсировать по маршруту Самара - Тольятти - Самара. Причина - плановое обслуживание электропоездов. 

Как сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании, 13, 14, 15, 27 и 28 декабря заменят следующие составы: 

- поезд №7120 Самара (отправление 14:00) - Тольятти (прибытие 15:54); 

- поезд №7126 Тольятти (отправление 17:05) - Самара (прибытие 19:05); 

- поезд №7128 Самара (отправление 20:15) - Тольятти (прибытие 22:07). 

А 14, 15, 16, 28 и 29 декабря другой состав пойдет по расписанию: 

- поезд №7114 Тольятти (отправление 6:34) - Самара (прибытие 8:28). 

А с 10 декабря в Самарской области введут новый график движения пассажирских поездов, пишет Сова.

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