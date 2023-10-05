7 октября машины автопробега промчатся по главным магистралям Самары

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7 октября 2023 года автомобили с флагами России и символикой Команды Путина промчатся по главным магистралям Самары.

Жители России вышли с инициативой к Народному фронту и движению «Здоровое Отечество» провести 7 октября в городах России праздники для горожан. Основным форматом мероприятий выбран автопробег, который пройдет в Самаре, Тольятти, Владивостоке, Хабаровске, Чите, Красноярске, Новосибирске, Томске, Оми, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Краснодаре, Сочи, Пскове, Казани, Владимире и других городах.

В рамках праздничного мероприятия в Самаре состоится заезд колонны из 40 автомобилей по центральным улицам города. На финишной точке автопробега пройдёт праздничное открытие детской площадки с участием детей и раздачей сладкой ваты.

Яркие автомобили с флагами Российской Федерации и символикой Народного фронта раскрасят в субботний день улицы Самары и сплотят жителей города. Мероприятие позволит жителям выразить поддержку Президенту в День его рождения и отметить этот праздник.