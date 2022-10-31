4 ноября в Самаре будет ограничено движение транспорта

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В связи с проведением забега «В беге мы едины» временно ограничивается движение транспорта.

С 03:00 до 16:00 4 ноября будет прекращено движение транспорта по Волжскому проспекту от улицы Маяковского до улицы Ульяновской.

Кроме того, с 05:30 до 16:00 4 ноября будет временно ограничено движение: по улице Максима Горького от улицы Венцека до улицы Вилоновской, по улице Вилоновской в границах улицы Максима Горького и Волжского проспекта, по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до улицы Лесной, по улице Лесной в границах Волжского проспекта и Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали от улицы Лесной до улицы Ново-Садовой.

По участкам в этих границах смогут осуществлять движение только спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

Также с 20:00 3 ноября до 16:00 4 ноября на вышеуказанных участках будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Помимо этого, временно – с 03:00 до 16:00 4 ноября – будет скорректировано движение автобусов № 61 и 261.