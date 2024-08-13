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За год предложение квартир в новостройках Самары увеличилось на 43%

13 августа 2024 12:37
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за год предложение квартир в новостройках Самары увеличилось на 43%

Дешевле всего среди городов исследования квадратный метр на первичном рынке жилья в июле 2024 года стоил в Брянске, Ставрополе и Ярославле. В Самаре средняя стоимость “квадрата” на первичном рынке составила 123 тыс. рублей.

В «Авито Недвижимости» подвели итоги июля 2024 года на рынке новостроек. В среднем по России количество предложений за год увеличилось на 40%. Самая заметная динамика — в сегменте трехкомнатных квартир (+50%). Выбор объектов с четырьмя комнатами и более вырос на 42%, «двушек» — на 41%, «однушек» — на 38%, студий — на 34%. Это косвенно указывает на интерес россиян к компактным форматам жилья: такие квартиры покупают быстрее, поэтому их предложение накапливается не столь интенсивно.

Выбор квартир в новом фонде по сравнению с июлем 2023 года вырос в 23 из 27 городов исследования. Сильнее всего за год количество предложений увеличилось в Ярославле и Иркутске (в 2,2 раза), а также в Челябинске, Красноярске, Воронеже, и Рязани (в 2 раза). В Москве — рост на 8% за год, в Санкт-Петербурге — на 9%. Отдельно в Самаре количество предложений увеличилось на 43% год к году. 

«Предложение на рынке новостроек за месяц, в сравнении с июнем, сократилось на 2%. Главным образом это связано с завершением массовой льготной ипотеки — в июне у покупателей, которые не попадают под условия адресных ипотечных программ, оставалась последняя возможность получить кредит по льготной ставке. При этом мы не ожидаем существенного накопления предложения в дальнейшем. Вероятно, в ответ на общее снижение спроса и рост себестоимости строительства застройщики будут оптимизировать расходы, в том числе снижать темпы вывода новых объектов на рынок. Это также будет удерживать цены от снижения», — делится Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости»

На фоне более высокого интереса к компактным форматам жилья, которое быстрее уходит из экспозиции, средний размер доступной для покупки квартиры в новостройках России увеличился с 51 до 52 кв. м в сравнении с прошлым июлем. Средняя площадь квартиры в новостройке Москвы по итогам июля составила 54 кв. м, в Санкт-Петербурге — 45 кв. м, а в Самаре — 60 кв. м. 

Стоимость квадратного метра в новостройках России в июле 2024 года составила 167 тысяч рублей за кв. м. Дешевле всего «квадрат» стоит в Брянске (94 тыс. рублей за кв. м), Ставрополе (99 тыс. рублей), Ярославле (по 101 тыс. рублей), Ульяновске (103 тыс. рублей) и Рязани (109 тыс. рублей). Наиболее высокие цены — в Москве (389 тыс. рублей за кв. м) и Санкт-Петербурге (234 тыс. рублей). В Самаре 1 кв. м в новостройке обойдется в 123 тыс. рублей. Средняя стоимость квартир в новостройках в июле составила 8,5 млн рублей. 

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