Я нашел ошибку
Главные новости:
Художник известен как один из лидеров движения советской «бумажной архитектуры» 80-х годов.
Самарский областной художественный музей: выставка художника Алексея Бавыкина   
Фонд также заключил 12 договоров поручительства на 51,5 млн рублей, что позволило предпринимателям привлечь кредиты на общую сумму 315,7 млн. рублей.
Гарантийный фонд Самарской области помог бизнесу региона привлечь более 770 млн рублей в 2022 году
В нем примут участие более 60 молодых музыкантов Самарской области.
Игорь Бутман выступит в загородном комплексе «Циолковский» на джазовом фестивале в рамках лагеря Moving Club Camp
В связи с производством работ по техническому присоединению к централизованной сети водоснабжения.
В Самаре по улице Вилоновской ограничат движение транспорта   
Кинотеатр «Художественный» проведет выездной показ Фестиваля уличного кино «Лучшее прошлых лет».
В  Самаре состоится выездной показ короткометражных фильмов на улице Ленинградской
В селе будут созданы новые условия для оказания медпомощи.
В селе Мусорка Ставропольского района продолжается возведение врачебной амбулатории
Второй год подряд НКО региона получают значительную федеральную поддержку на реализацию социальных проектов.
В Самарской области общественным организациям помогают реализовать социально значимые проекты
В настоящее время специалисты подрядной организации занимаются подземными коммуникациями.
В Самаре на улице Ташкентской появится новый сквер
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 62.91
4.4
EUR 64.33
4.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Экстремальный забег с препятствиями «Гонка Героев» в очередной раз пройдет в Самарской области
8 июля Самарский зоопарк отметит "Всероссийский день семьи"
Музей Алабина проведет пешеходную экскурсию «Религиозные образы Самары»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

В селе Мусорка Ставропольского района продолжается возведение врачебной амбулатории

7 июля 2022 16:46
106
В селе будут созданы новые условия для оказания медпомощи.

В селе Мусорка Ставропольского района продолжается возведение врачебной амбулатории в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения. Программа – важная часть реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе, по улучшению условий оказания медицинской помощи.

Работы по возведению модульного здания для размещения врачебной амбулатории в селе Мусорка начались весной этого года. На сегодняшний день смонтирован металлический каркас и кровля здания, выполняется устройство фасада.

«В селе проживает более 1500 человек, в последние годы отмечается прирост населения. На этой территории выделяются земельные участки для многодетных семей. Поэтому вопрос оптимизации условий оказания медицинской помощи жителям требует особого внимания: необходимо действовать на опережение, наращивать охват населения профилактическими мероприятиями, — отметила главный врач Ставропольской центральной районной больницы Лилия Малкина. — Амбулатория будет рассчитана на 60 посещений в смену. В штат подразделения войдут врач общей практики, врач-стоматолог, врач-акушер-гинеколог, в соответствии с графиком будут выезжать другие узкие специалисты. Помимо процедурного кабинета и кабинетов врачебного приема, в здании будут размещаться лаборатория, палата дневного стационара, физиотерапевтический кабинет, оборудованные всем необходимым».

Лилия Геннадьевна отметила, благодаря нацпроекту обновлены и другие объекты медицинской инфраструктуры Ставропольского района. В 2019–2020 годах в селах Березовый Солонец, Новое Еремкино и Сосновка возведены новые фельдшерско-акушерские пункты.

В этом году в регионе будут возведены 17 модульных зданий для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий.

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров добился выделения Самарской области более 9 млрд рублей для завершения строительства трассы и моста через Волгу
7 июля 2022  12:58
Дмитрий Азаров добился выделения Самарской области более 9 млрд рублей для завершения строительства трассы и моста через Волгу
425
В Самарской области столбик термометра поднимется до +32 градусов
7 июля 2022  10:49
В Самарской области столбик термометра поднимется до +32 градусов
217
Дмитрий Азаров вручил самарской семье медиков медаль «За любовь и верность» и 50 лет совместной жизни
6 июля 2022  18:35
Дмитрий Азаров вручил самарской семье медиков медаль «За любовь и верность» и 50 лет совместной жизни
902
В Самарской области впервые пройдет фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности
6 июля 2022  16:44
В Самарской области впервые пройдет фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности
536
Дмитрий Азаров поручил создать в регионе систему капремонта деталей техники и оборудования
6 июля 2022  15:50
Дмитрий Азаров поручил создать в регионе систему капремонта деталей техники и оборудования
465
Весь список