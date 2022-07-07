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В селе Мусорка Ставропольского района продолжается возведение врачебной амбулатории в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения. Программа – важная часть реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.



В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе, по улучшению условий оказания медицинской помощи.



Работы по возведению модульного здания для размещения врачебной амбулатории в селе Мусорка начались весной этого года. На сегодняшний день смонтирован металлический каркас и кровля здания, выполняется устройство фасада.



«В селе проживает более 1500 человек, в последние годы отмечается прирост населения. На этой территории выделяются земельные участки для многодетных семей. Поэтому вопрос оптимизации условий оказания медицинской помощи жителям требует особого внимания: необходимо действовать на опережение, наращивать охват населения профилактическими мероприятиями, — отметила главный врач Ставропольской центральной районной больницы Лилия Малкина. — Амбулатория будет рассчитана на 60 посещений в смену. В штат подразделения войдут врач общей практики, врач-стоматолог, врач-акушер-гинеколог, в соответствии с графиком будут выезжать другие узкие специалисты. Помимо процедурного кабинета и кабинетов врачебного приема, в здании будут размещаться лаборатория, палата дневного стационара, физиотерапевтический кабинет, оборудованные всем необходимым».



Лилия Геннадьевна отметила, благодаря нацпроекту обновлены и другие объекты медицинской инфраструктуры Ставропольского района. В 2019–2020 годах в селах Березовый Солонец, Новое Еремкино и Сосновка возведены новые фельдшерско-акушерские пункты.



В этом году в регионе будут возведены 17 модульных зданий для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий.

Фото: минздрав СО