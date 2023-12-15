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Готовность обхода Тольятти с мостом через Волгу достигла 93%

15 декабря 2023 15:41
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Марат Хуснуллин рассказал о строительстве обхода Тольятти.

В Самарской области строится обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу длиной более 3 км. Объект входит в состав международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай. Общая протяжённость обхода составит порядка 100 км, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба Правительства России.

«Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу началось в 2019 году по поручению Президента. Это один из масштабных проектов в нашей стране, мост войдёт в десятку самых протяжённых инженерных сооружений России. Сейчас завершена укрупнительная сборка всех 26 пролётных строений, выполнена надвижка 24 из них. Общая техническая готовность обхода составляет 93%. Завершить работы и запустить движение транспорта планируем в следующем году. Новый маршрут поможет разгрузить региональную дорожную сеть и окажет колоссальное влияние на развитие экономики страны», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер уточнил, что инфраструктурный проект предусматривает строительство четырёхполосной автодороги с тремя транспортными развязками в разных уровнях, а также 39 искусственных сооружений, в числе которых мост через Волгу.

Всего для сборки всех пролётов искусственного сооружения было использовано более 48 тыс. т металла. В настоящее время ведётся подготовка к надвижке заключительных пристыкованных двух пролётных строений.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что усилия региона в последние годы сконцентрированы на инфраструктурном развитии и самый крупный проект – это обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу. 

«При прямой поддержке Президента России Владимира Владимировича Путина, благодаря постоянному вниманию Заместителя Председателя Правительства Марата Шакирзяновича Хуснуллина мы уверенно строим 100 км новой трассы “Обход Тольятти” и мост через Волгу – главную водную артерию страны. Наша задача – Родину не подвести, всё сделать качественно и в установленные сроки. Есть полная уверенность, что в следующем году участок федеральной дороги и мост, как мы и планировали, будут введены в эксплуатацию. Он станет важнейшим инфраструктурным уже не проектом, а объектом для развития нашего региона и всей нашей страны», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Обход Тольятти возводится благодаря концессионному соглашению и за счёт средств инфраструктурного бюджетного кредита. Оператором этого механизма выступает ППК «Фонд развития территорий». Также к финансированию строительства привлечены средства инфраструктурных облигаций «ДОМ.РФ».

«Реализация инфраструктурных проектов качественно изменяет облик регионов и значительно повышает уровень жизни россиян, в том числе обеспечивая их новыми рабочими местами. Например, в строительстве обхода Тольятти задействовано порядка 2,4 тысячи человек. Это не только колоссальный социальный эффект, но и огромный вклад в развитие дорожно-транспортного каркаса страны, который выступает катализатором положительных изменений в регионе», – сообщил генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

 

Фото предоставлено правительством РФ

Теги: Акценты В центре внимания Россия Самара

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