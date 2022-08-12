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В Самарской области вновь открыли ковидные госпитали

12 августа 2022 11:54
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В Самарской области вновь открыли ковидные госпитали

Систему здравоохранения Самарской области начали готовить к наплыву пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил министр Армен Бенян.

— В регионе возобновили работу нескольких госпиталей. Сейчас развернуто 530 коек на базе 6 больниц, свободно 20%. В медицинских организациях сформирован необходимый запас лекарственных препаратов, тем не менее медики проводят расчеты на случай резкого роста числа больных и готовят запрос в Минздрав РФ, — уточнил глава самарского Минздрава.

По словам Армена Беняна, причиной такого шага стал рост положительных тестов на ковид и, как следствие, увеличение больных ковидом.

— Снижение заражаемости новой коронавирусной инфекцией в начале лета было обеспечено активной вакцинацией, проведенной в зимний период. Сейчас ее темпы снизились, что создает значительные риски новой волны коронавируса в преддверии осени. Несмотря на то что в большинстве случаев у пациентов наблюдается легкое течение болезни, увеличивается число пациентов с пневмонией и тяжелым течением коронавируса без пневмонии, которым требуется госпитализация, — пояснил министр здравоохранения.

В регионе уже возобновили заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом, члены которого активно рекомендуют носить маски уже сейчас, пишет 63.ру.

Теги: Коронавирус

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