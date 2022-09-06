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В Самарской области рост спроса на ПЦР-тест составил 91%

6 сентября 2022 09:43
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В Самарской области рост спроса на ПЦР-тест составил 91%

В России фиксируется очередной подъем заболеваемости COVID-19, и появляется информация о новых подштаммах вируса. Рост спроса в медицинских офисах «ИНВИТРО-Приволжье» на ПЦР-исследования на COVID-19 в августе по отношению к июлю этого года составил 63%, а доля положительных тестов на COVID-19 выросла в 4 раза – 15,6% от общего числа проведенных исследований в среднем по регионам ПФО. В Самарской области рост спроса на ПЦР-исследования на COVID-19 составил 91%, а доля положительных тестов за август - 14,2%.

Статистика по регионам ПФО (спрос в августе к июлю и % полож. тестов от общего числа за август): 

1.     Республика Башкортостан - +46% спрос и 9,4% пол. тестов от общего числа

2.     Пермский край - +36% спрос и 9,1% пол. тестов от общего числа

3.     Самарская область - +91% спрос и 14,2 % пол. тестов от общего числа

4.     Республика Татарстан - +64 % спрос и 17,8% пол. тестов от общего числа

5.     Нижегородская область – +53 % спрос и 18% пол. тестов от общего числа

6.     Пензенская область – +44 % спрос и 17,4% пол. тестов от общего числа

7.     Ульяновская область – +79 % спрос и 22,4% пол. тестов от общего числа

8.     Оренбургская область – +64 % спрос и 15,5% пол. тестов от общего числа

9.     Республика Марий Эл – +86 % спрос и 14,1% пол. тестов от общего числа

10.  Республика Мордовия – +73 % спрос и 16,5% пол. тестов от общего числа

11.  Кировская область – +107 % спрос и 18,6% пол. тестов от общего числа

12.  Удмуртская Республика – +45 % спрос и 23,5% пол. тестов от общего числа

13.  Чувашская Республика – +51 % спрос и 17 % пол. тестов от общего числа

14.  Саратовская область - +54 % спрос и 21% пол. тестов от общего числа

Комментирует итоги исследования Татьяна Неумолотова, главный врач «ИНВИТРО-Приволжье»:

На данный момент доля положительных результатов ПЦР-тестирования составляет в среднем более 15,6%. Можно ли говорить о начале новой волны?

О новой волне коронавируса можно говорить, когда доля положительных тестов составляет от 10%. Пик заболеваемости в ПФО пришелся на последнюю неделю августа – 15,6% против 4% в июле: это связано не только с появлением новых подштаммов Омикрона, но и с окончанием сезона отпусков и возвращением к привычному ритму жизни, началом учебного сезона, когда увеличивается нагрузка на транспорт, магазины и другие социальные объекты.

Есть предположение, что эта волна будет затяжной, потому что впереди осень – так ли это и почему?

Новая коронавирусная инфекция – не сезонная инфекция, в отличие от других респираторных заболеваний. В прошлые годы пик заболеваемости случался и в июле, стихал, например, к октябрю. Поэтому очередная волна скорее связана с появлением новых штаммов и тем, что не все ревакцинировались повторно, а значит ослабел иммунный ответ.

В чем особенность новой волны/новых подштаммов?

Новая волна вируса ВА.5 под названием «кентавр» характеризуется волнообразным течением. Новый подштамм Омикрона является более заразным, его даже сравнивают с корью, но есть и положительный момент – протекает заболевание легче. В большинстве случаем симптомы кентавра напоминают обычный Омикрон – боль в горле, кашель, ощущение тяжести в глазных яблоках, ломота в мышцах, насморк, невысокая температура. На фоне названных симптомов может быть диарея и тошнота, что часто путают с ротовирусной инфекцией.

Какие профилактические меры принять, чтобы обезопасить себя? Стоит ли вновь вводить масочный режим и другие ограничения?

Профилактические мероприятия и ограничения оказали положительное влияние на снижение заболеваемости. Я бы рекомендовала использовать маски и соблюдать социальную дистанцию тем, кто пренебрег вакцинацией и ревакцинацией, людям с хроническими заболеваниями и тем, кто недавно переболел или только после госпитализации – людям со сниженным иммунитетом. Вакцинопрофилактика является высокоэффективной мерой для всех жителей, особенно для людей старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, медицинских работников и работников социальной сферы. Стоит обратить внимание на прием витаминов и режим дня, а также ежегодно проводить чекап организма.

Хватает ли лабораторных мощностей с учетом увеличения спроса на ПЦР-тесты?

Лаборатория работает в штатном режиме, никаких проблем ни с реагентами, ни с загрузкой на данный момент нет.

Теги: Коронавирус

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