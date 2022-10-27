Коронавирусом в Самарской области за сутки заболели еще 314 человек

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В Самарской области 27 октября COVID-19 заразились ещё 314 человек. Госпитализировать пришлось 53 пациента. Еще два человека скончались. Ещё 458 самарцев вылечились.

Таким образом, с начала пандемии в Самарской области:

Заболели 478 189 человек.

Выздоровели 466 876 человек.

Скончались 8 094 человека.

В России за сутки:

Заболели 7 849 человек (госпитализированы 1 316 пациентов).

Выздоровели 12 040 человек.

Скончались 82 человека.

В целом по РФ:

Заболели 21 402 209 человек.

Выздоровели 20 763 904 человека.

Скончались 389 872 человека.