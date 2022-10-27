Коронавирусом в Самарской области за сутки заболели еще 314 человек

В Самарской области 27 октября COVID-19 заразились ещё 314 человек. Госпитализировать пришлось 53 пациента. Еще два человека скончались. Ещё 458 самарцев вылечились.
Таким образом, с начала пандемии в Самарской области:
Заболели 478 189 человек.
Выздоровели 466 876 человек.
Скончались 8 094 человека.
В России за сутки:
Заболели 7 849 человек (госпитализированы 1 316 пациентов).
Выздоровели 12 040 человек.
Скончались 82 человека.
В целом по РФ:
Заболели 21 402 209 человек.
Выздоровели 20 763 904 человека.
Скончались 389 872 человека.