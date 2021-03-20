Глава Пестравского района Самарской области привился от коронавируса

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Глава Пестравского района С.В. Ермолов привился от коронавируса. Об этом он рассказал в своём личном Instagram-аккаунте:



"17 марта вакцинировался от коронавируса. Сейчас уже понятно, что вакцина совершенно безопасна. Никаких проблем не возникло, записался по телефону на вакцинацию, к обозначенному времени посетил прививочный кабинет, заполнил анкету, врач осмотрел меня, после чего получил свою первую дозу вакцины и рекомендации от врача.



Самочувствие нормальное, на работоспособность не влияет. А уверенности - придает!



Вакцинироваться нужно, безусловно, даже несмотря на то, что сейчас снижается уровень заболеваемости."

Фото: скрин видео