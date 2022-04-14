Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

14 апреля в Самарской области выявлено 32 новых случая коронавирусной инфекции:
- 62 в г. Самара
- 16 в г. Сызрань
- 13 в г. Тольятти
- 12 в г. Кинель
- 11 в Красноярском районе
- 10 в Большеглушицком районе
- 8 в Похвистневском районе
- 8 в г. Чапаевск
- 7 в Борском районе
- 6 в Кошкинском районе
- 6 в г. Отрадный
- 5 в Хворостянском районе
- 5 в Сергиевском районе
- 5 в Богатовском районе
- 5 в г.Новокуйбышевск
- 5 в г. Похвистнево
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в Шенталинском районе
- 4 в Безенчукском районе
- 4 в Волжском районе
- 4 в г. Жигулевск
- 3 в Красноармейском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в г. Октябрьск