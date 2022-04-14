Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области определили первых получателей кейса бизнес-услуг для самозанятых.
 В губернии созданы все условия для развития проектов самозанятых
В постановку войдут фрагменты опер и балетов текущего репертуара театра.
В САТОБ состоится премьера концертной программы «Музыка и живопись – грани прекрасного» 
Мужчина с 13 января текущего года  находится в розыске, как без вести пропавший.
В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в расчленении мужчины
Машина превратилась в металлолом, водитель чудом остался жив.
В Самаре  26-летний водитель Volkswagen Polo на огромной скорости влетел в фонарный столб
В случае возникновения ЧС на базе школы № 57 будет организован пункт временного размещения горожан. Планируется, что людей доставят сюда на автобусах. 
В Самаре прошла командно-штабная тренировка при ЧС в период паводка
Одна из главных тем повестки – обеспечение правопорядка во время проведения торжественных и памятных мероприятий во время майских праздников.
Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии
Открытие VI Всероссийского фестиваля «Волжские театральные сезоны» произойдет 23 апреля в САТОБ.
В Самарской области пройдёт VI Всероссийский многожанровый фестиваль «Волжские театральные сезоны»
Самарская область вместе со всей страной примет участие во Втором Всероссийском онлайн-голосовании по выбору приоритетных объектов для благоустройства.
С 15 апреля по 30 мая россияне выберут приоритетные объекты для благоустройства городов
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.85
0.22
EUR 86.72
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре прошла командно-штабная тренировка при ЧС в период паводка
Театр «Дилижанс» приглашает на премьеру семейного спектакля «Мой дедушка был вишней»
Самарский зоопарк приглашает ребят на увлекательный квест «Животные – покорители космоса»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

14 апреля 2022 14:47
122
В Самаре за сутки заболели 62 человека.

14 апреля в Самарской области выявлено 32 новых случая коронавирусной инфекции:

- 62 в г. Самара
- 16 в г. Сызрань
- 13 в г. Тольятти
- 12 в г. Кинель
- 11 в Красноярском районе
- 10 в Большеглушицком районе
- 8 в Похвистневском районе
- 8 в г. Чапаевск
- 7 в Борском районе
- 6 в Кошкинском районе
- 6 в г. Отрадный
- 5 в Хворостянском районе
- 5 в Сергиевском районе
- 5 в Богатовском районе
- 5 в г.Новокуйбышевск
- 5 в г. Похвистнево
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в Шенталинском районе
- 4 в Безенчукском районе
- 4 в Волжском районе
- 4 в г. Жигулевск
- 3 в Красноармейском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в г. Октябрьск

 

Теги: Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
каждый второй работодатель в Самаре продолжает бороться с ковидом на рабочих местах
14 апреля 2022, 11:59
Каждый второй работодатель в Самаре продолжает бороться с ковидом на рабочих местах
Никаких противовирусных мер не практикует уже каждая третья компания в Самаре. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
173
каждый второй работодатель продолжает бороться с ковидом на рабочих местах
13 апреля 2022, 12:04
Каждый второй работодатель продолжает бороться с ковидом на рабочих местах
Сотрудники некоторых предприятий и организаций по-прежнему регулярно сдают ПЦР-тесты. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
348
В России в конце мая — июне возможен рост заболеваемости COVID-19
12 апреля 2022, 12:17
В России в конце мая — июне возможен рост заболеваемости COVID-19
Такие сроки назвал глава Минздрава Михаил Мурашко. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
408
  • Консультант плюс
В центре внимания
Сотрудники предприятий самарской группы НК «Роснефть» присоединились к общероссийской акции взаимопомощи беженцам Донбасса #МыВместе
14 апреля 2022  15:21
Сотрудники предприятий самарской группы НК «Роснефть» присоединились к общероссийской акции взаимопомощи беженцам Донбасса #МыВместе
174
18 апреля на объектах телерадиовещания Самарской области пройдет профилактика
14 апреля 2022  14:02
18 апреля на объектах телерадиовещания Самарской области пройдет профилактика
148
Ольга Гальцова представила Дмитрию Азарову ежегодный доклад о соблюдении прав и свобод граждан
14 апреля 2022  10:35
Ольга Гальцова представила Дмитрию Азарову ежегодный доклад о соблюдении прав и свобод граждан
210
Лучшие номера областной студвесны будут представлять регион на XXX Всероссийском юбилейном фестивале «Российская студенческая весна».
13 апреля 2022  22:54
Дмитрий Азаров наградил победителей фестиваля «Самарская студенческая весна»
727
Жители Самарской области могут предложить своих кандидатов на соискание премии «Сделано в России»
13 апреля 2022  12:36
Жители Самарской области могут предложить своих кандидатов на соискание премии «Сделано в России»
396
Весь список