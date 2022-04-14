Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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14 апреля в Самарской области выявлено 32 новых случая коронавирусной инфекции:

- 62 в г. Самара

- 16 в г. Сызрань

- 13 в г. Тольятти

- 12 в г. Кинель

- 11 в Красноярском районе

- 10 в Большеглушицком районе

- 8 в Похвистневском районе

- 8 в г. Чапаевск

- 7 в Борском районе

- 6 в Кошкинском районе

- 6 в г. Отрадный

- 5 в Хворостянском районе

- 5 в Сергиевском районе

- 5 в Богатовском районе

- 5 в г.Новокуйбышевск

- 5 в г. Похвистнево

- 4 в Большечерниговском районе

- 4 в Шенталинском районе

- 4 в Безенчукском районе

- 4 в Волжском районе

- 4 в г. Жигулевск

- 3 в Красноармейском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в г. Октябрьск