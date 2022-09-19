1 882 случая коронавируса выявили за сутки в Самарской области

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По данным оперштаба страны на 19 сентября 2022 года, умер 1 житель региона.

За минувшие сутки в РФ выявлено 49 488 новых случаев коронавируса, 1 882 — в Самарской области.

За последние сутки в России госпитализировано 2 054 человека, 53 – в Самарской области.

Умер за это время 91 житель России, из них 1 – в Самарской области.

Выздоровели за сутки с 18 по 19 сентября 2022 года в стране 38 595 человек, в регионе — 1 697 человек.

С начала пандемии в России коронавирусом заразились 20 488 583 жителя, умерли 386 136 человек, выздоровел 19 425 631 человек.

В Самарской области за все время ковидом заболели 439 950 жителей, умерли 8 002 пациента, выздоровели 416 314 человек.