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В Тольятти прошли чемпионат и первенство Самарской области по стрельбе из лука

9 января 2024 22:27
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В соревнованиях приняли участие 65 спортсменов в возрастных категориях до 18 лет, до 21 года, взрослые.

 В Тольятти с 4 по 7 января проходили чемпионат и первенство Самарской области по стрельбе из лука.

В соревнованиях приняли участие 65 спортсменов в возрастных категориях до 18 лет, до 21 года, взрослые. Младшие соревновались в стрельбе из классического и блочного лука, у взрослых также была дисциплина бесприцельный лук.

Среди юношей и девушек победителями первенства области в классическом луке стали Иван Ермаков и Мария Авинова, в блочном - Андрей Черкасов и Анастасия Заживихина. Среди юниоров победы одержали Виктор Поташко в классическом луке, Кирилл Мурзаев и Злата Дегтярева - в блочном.

У взрослых в классической дисциплине чемпионами Самарской области стали Михаил Бибик и Тамара Истомина, в блочном луке - Георгий Никульшин и Екатерина Черноброва, в бесприцельном - Никита Афанасьев и Татьяна Боярских.

 

Фото:   минспорта СО

 

Теги: Тольятти

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