В Самарском регионе сотрудники полиции приняли участие в соревнованиях по настольному теннису

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В мероприятии приняли участие 19 спортсменов из трёх коллективов физической культуры, в которые вошли сотрудники правоохранительных органов и службы безопасности.

В городе Тольятти, в рамках «Спартакиады – 2024», на базе спортивного комплекса «Волгарь», прошли соревнования по настольному теннису среди КФК правоохранительных органов и службы безопасности.

В данном мероприятии приняли участие 19 спортсменов из трёх коллективов физической культуры, которые соревновались в индивидуальных играх по первой ракетке, по второй ракетке - в парных играх и в соревнованиях среди женщин.

В командный зачёт вошли все результаты.

По итогам спортивно-оздоровительного мероприятия, согласно Положению о проведении Спартакиады «Динамо» - 2024 года, командные места распределились следующим образом:

1 место заняла команда - КФК № 14 ОГИБДД У МВД России по городу Тольятти;

2 место заняла команда - КФК № 1 У МВД России по городу Тольятти;

3 место заняла команда - КФК № 13 ОБ ППСП У МВД России по городу Тольятти.

Председатель спортивного общества «Динамо» начальник У МВД России по городу Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов поздравил участников с окончанием соревнований и вручил победителям и призёрам кубки, медали и дипломы.