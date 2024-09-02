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В губернии прошел финал соревнований "Высший класс"

2 сентября 2024 19:10
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В течение лета во всех городах и районах области родители школьников состязались в футболе 5 на 5, баскетболе 3 на 3 и чир спорте за право выступить в финале.

Соревнования "Высший класс" среди родителей школьников организуются в Самарской области четвертый год подряд. В течение лета во всех городах и районах области родители школьников состязались в футболе 5 на 5, баскетболе 3 на 3 и чир спорте за право выступить в финале.

Финальные состязания были разыграны в один день - 31 августа в Самаре на площади Куйбышева. В них выступили по 8 команд-финалистов в игровых видах спорта и 17 команд по чир спорту.

 Победителями стали родители учеников школ №10  и №14  из Жигулевска и школы №3  из Самары.

 Призерами стали команды школ №148, №122 и гимназии №11 из Самары, школы №8 Октябрьска, школы "Образовательный центр" из Челно-Вершин, школы №4 из Сызрани.

Финал прошел при поддержке министерства спорта Самарской области, министерства образования Самарской области и регионального координатора федерального проекта "Детский спорт" на территории Самарской области.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Мероприятия Самара

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