В губернии прошел финал соревнований "Высший класс"

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Соревнования "Высший класс" среди родителей школьников организуются в Самарской области четвертый год подряд. В течение лета во всех городах и районах области родители школьников состязались в футболе 5 на 5, баскетболе 3 на 3 и чир спорте за право выступить в финале.



Финальные состязания были разыграны в один день - 31 августа в Самаре на площади Куйбышева. В них выступили по 8 команд-финалистов в игровых видах спорта и 17 команд по чир спорту.



Победителями стали родители учеников школ №10 и №14 из Жигулевска и школы №3 из Самары.



Призерами стали команды школ №148, №122 и гимназии №11 из Самары, школы №8 Октябрьска, школы "Образовательный центр" из Челно-Вершин, школы №4 из Сызрани.



Финал прошел при поддержке министерства спорта Самарской области, министерства образования Самарской области и регионального координатора федерального проекта "Детский спорт" на территории Самарской области.

Фото: минспорта СО