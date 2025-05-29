Спортсмены из Самарской области успешно выступили в Кубке России по русским шашкам

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Мастер спорта Мария Звада из Самарской области, которая ранее победила в блице, стала обладательницей Кубка России и в классической программе, обыграв нескольких гроссмейстеров.

Второе место заняла гроссмейстер Жанна Саршаева из Ленинградской области, третье - гроссмейстер Юлия Медведева из Калужской области.

Среди мужчин спортсмен сборной Самарской области гроссмейстер Олег Дашков набрал равное количество очков с действующим чемпионом мира гроссмейстером Николаем Стручковым из Якутии и неоднократным чемпионом мира гроссмейстером Сергеем Белошеевым из Крыма.

По коэффициенту наш спортсмен стал третьим.