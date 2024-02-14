Сборная СО завоевала бронзовые медали в первенстве ПФО по спортивной гимнастике

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Завершились чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике.



Соревнования женщин и юниорок принимал центр гимнастики Светланы Хоркиной в Уфе.



На старт вышли более 150 участниц из 22 городов ПФО, в том числе сборная Самарской области. Наши гимнастки представляли Самару (СШОР №5), Тольятти (СШОР №10 "Олимп") и Сызрань (СШОР №2).



В командном первенстве сборная Самарской области в составе: Мария Правдина, Диана Паршикова, Анастасия Артамонова, Анна Калинина, Дарья Назарова - завоевала бронзовые медали.



В первенстве ПФО в личном многоборье по программе мастеров спорта второе место у Виктории Новиковой, третье - у Надежды Куслеевой. В финалах по отдельным видам Виктория Новикова стала лучшей в упражнениях на брусьях, а также заняла второе место в опорном прыжке, бревне и вольных упражнениях. Анастасия Адамова выиграла опорный прыжок, а Надежда Куслеева взяла бронзу на бревне.



В программе кандидатов в мастера спорта Дарья Дарьина стала серебряным призером в многоборье и на брусьях.



Среди девушек 1-го спортивного разряда бронзу на брусьях завоевала Кира Головчинская.



В чемпионате ПФО в многоборье бронзу завоевала Диана Паршикова, а в финалах отдельных видов две золотые медали выиграла Анастасия Артамонова - в опорном прыжке и упражнениях на бревне.



Соревнования среди мужчин и юниоров состоялись в Казани.



В первенстве ПФО по программе мастеров спорта Дмитрий Акимов стал 3-м в вольных упражнениях, среди кандидатов в мастера спорта у Даниила Мельникова бронза на брусьях.



Среди спортсменов 1-го разряда Максим Баннов занял 3-е место в личном многоборье и 3-е в упражнениях на коне. Владислав Андреев завоевал серебро на перекладине.

Фото: минспорта СО