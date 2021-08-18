Самарские спортсмены завоевали 6 медалей чемпионата России по велоспорту-шоссе

В Калининграде прошел чемпионат России по велоспорту-шоссе среди спортсменов с нарушением слуха. В турнире приняли участие потенциальные участники Сурдлимпийских игр 2022 года, которые пройдут в мае в бразильском Кашиас-ду-Сул.
Самарские спортсмены, подопечные Ивана Пестова завоевали 6 медалей:
Илья Гутенев (спринт 1000 м с/х)
Дмитрий Старостин (спринт 1000 м с/х)
Николай Деттинбер (спринт 1000 м с/х)
Дарья Ремзва (спринт 1000 м с/х)
Алексей Кудрин (индивидуальная гонка)
Виктория Ширявскова (Индивидуальная гонка)
Фото: минспорт СО