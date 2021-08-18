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Самарские спортсмены завоевали 6 медалей чемпионата России по велоспорту-шоссе

18 августа 2021 16:46
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В Калининграде прошел чемпионат России по велоспорту-шоссе среди спортсменов с нарушением слуха.

В Калининграде прошел чемпионат России по велоспорту-шоссе среди спортсменов с нарушением слуха. В турнире приняли участие потенциальные участники Сурдлимпийских игр 2022 года, которые пройдут в мае в бразильском Кашиас-ду-Сул.

Самарские спортсмены, подопечные Ивана Пестова завоевали 6 медалей:

Илья Гутенев (спринт 1000 м с/х)
 Дмитрий Старостин (спринт 1000 м с/х)
 Николай Деттинбер (спринт 1000 м с/х)
 Дарья Ремзва (спринт 1000 м с/х)
 Алексей Кудрин (индивидуальная гонка)
 Виктория Ширявскова (Индивидуальная гонка)

 

Фото:   минспорт СО

Теги: велоспорт-шоссе чемпионат России медали самарцы

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