Самарские спортсмены завоевали 6 медалей чемпионата России по велоспорту-шоссе

91

В Калининграде прошел чемпионат России по велоспорту-шоссе среди спортсменов с нарушением слуха. В турнире приняли участие потенциальные участники Сурдлимпийских игр 2022 года, которые пройдут в мае в бразильском Кашиас-ду-Сул.



Самарские спортсмены, подопечные Ивана Пестова завоевали 6 медалей:

Илья Гутенев (спринт 1000 м с/х)

Дмитрий Старостин (спринт 1000 м с/х)

Николай Деттинбер (спринт 1000 м с/х)

Дарья Ремзва (спринт 1000 м с/х)

Алексей Кудрин (индивидуальная гонка)

Виктория Ширявскова (Индивидуальная гонка)

Фото: минспорт СО