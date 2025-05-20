Минспорт России ищет самые активные спортивные семьи: участвуйте во всероссийском конкурсе

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Самая спортивная семья России: подайте заявку до 20 июня!



Минспорт России ищет самые активные семьи! Расскажите о своих спортивных традициях, снимите видео и участвуйте во всероссийском конкурсе.



А вот и список номинаций:

Спортивная семья ГТО

Активные участники

Семейные чемпионы

Спортивная традиция

Семейное селфи на спорте

Семейная сборная

Спортивная династия



Финал пройдет в Москве в августе 2025 года! Оставляйте свои заявки по ссылке https://norma-sport.ru/contests/samaya-sportivnaya-se..

Фото: минспорта СО