Минспорт России ищет самые активные спортивные семьи: участвуйте во всероссийском конкурсе

Самая спортивная семья России: подайте заявку до 20 июня!
Минспорт России ищет самые активные семьи! Расскажите о своих спортивных традициях, снимите видео и участвуйте во всероссийском конкурсе.
А вот и список номинаций:
Спортивная семья ГТО
Активные участники
Семейные чемпионы
Спортивная традиция
Семейное селфи на спорте
Семейная сборная
Спортивная династия
Финал пройдет в Москве в августе 2025 года! Оставляйте свои заявки по ссылке https://norma-sport.ru/contests/samaya-sportivnaya-se..
Фото: минспорта СО