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Минспорт России ищет самые активные спортивные семьи: участвуйте во всероссийском конкурсе

20 мая 2025 19:47
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Расскажите о своих спортивных традициях, снимите видео и участвуйте во всероссийском конкурсе.

 Самая спортивная семья России: подайте заявку до 20 июня!

Минспорт России ищет самые активные семьи! Расскажите о своих спортивных традициях, снимите видео и участвуйте во всероссийском конкурсе.

А вот и список номинаций:
 Спортивная семья ГТО
 Активные участники
 Семейные чемпионы
 Спортивная традиция
 Семейное селфи на спорте
 Семейная сборная
 Спортивная династия

Финал пройдет в Москве в августе 2025 года! Оставляйте свои заявки по ссылке  https://norma-sport.ru/contests/samaya-sportivnaya-se..

 

Фото:   минспорта СО

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