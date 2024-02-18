Кубок России: на соревнованиях по современному пятиборью победу одержала Яна Соловьева

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В Москве завершились соревнования по современному пятиборью в рамках Кубка России среди женщин.



Победу одержала Яна Соловьева, которая представляет Москву и Самарскую область. Яна возглавила турнирную таблицу после верховой езды и фехтовального бонус-раунда, затем установила личный рекорд в плавании и выходила на старт лазер-рана с запасом в 18 секунд над соперницами. По ходу бега она не позволила соперницам приблизиться и стала победительницей Кубка России.



Участницами соревнований стали еще три спортсменки из Самарской области - Елизавета Пыхова, Арина Колобова и Полина Панина.



Два самарских спортсмена также стали призерами соревнований среди мужчин.

Фото: минспорта СО