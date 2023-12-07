«Аллея славы» российских спортсменов открылась на выставке «Россия»

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6 декабря на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве состоялась официальная церемония открытия «Аллеи славы». 0+

На ней можно увидеть имена чемпионов и настоящие золотые медали – славу нашей страны на международной арене.



Выставка открылась экспозицией, посвященной победам российских спортсменов в разных видах единоборств. На «Аллее славы» Самарскую область представляют сразу два спортсмена: двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов и олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев.



Планируется, что «Аллея славы» будет пополняться новыми стелами, посвященные достижениям в зимних видах спорта, гимнастике, хоккее, синхронном плавании. Так, к 10-летнему юбилею зимних Олимпийских игр в Сочи, который страна будет отмечать 7 февраля 2024 года, выставка займет сразу две аллеи.

Фото: минспорта СО