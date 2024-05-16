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Министр сельского хозяйства Николай Абашин ознакомился с ходом посевной кампании в трех районах региона

16 мая 2024 11:44
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министр сельского хозяйства Николай Абашин ознакомился с ходом посевной кампании в трех районах региона

В рамках рабочей поездки министр сельского хозяйства Николай Абашин ознакомился с ходом посевной кампании в трех районах региона, обсудил с аграриями вопросы применения минеральных удобрений, повышения качества продукции.

В Богатовском районе на одном из полей КФХ Дениса Голякова приступили к севу чечевицы. На этой культуре, а также озимых, а в дальнейшем еще и на нуте фермер закладывает опытные участки по применению органических удобрений.

– Будем оценивать, какого качества зерно вырастет, и считать экономику. Все равно за органикой будущее: она нужна в почве. Мне интересно, насколько это скажется с годами на состоянии полей, – поделился Денис.

Объезд показал, что растет число аграриев, которые переходят с классики на технологию нулевой обработки. Так, фермер Александр Сотников первый год будет работать по ней. Пошел на хитрость – сеять культуру по диагонали поля, а убирать обычным способом. Это сократит энергетические затраты и экономические потери.

В Борском районе фермер Федор Рожнов нулевую обработку уже опробовал – в прошлом году получил урожай на уровне с классикой и по объему, и по качеству зерна. И вынес свои уроки – если оставлять пожнивные остатки на поверхности, от них пользы больше. Весной, конечно, они портят вид, зато потом все пойдет в плодородный слой.

В Нефтегорском районе в хозяйстве Владимира Зуева министр оценил не только сев нута, но и строительство второй очереди мелиорации. У фермера Сергея Доркина посмотрел, как сеют технические культуры, а в ООО «Нива» – переработку масличных.

– Несмотря на раннюю весну, в поле вышли на две недели позже: 27 марта в прошлом году уже приступили к работе, в этом только 10 апреля. Погодные условия серьезно сдерживают темпы посевной кампании. Сегодня-завтра аграрии региона планируют посеять ранние зерновые и зернобобовые, остаются еще технические культуры, – обобщил Николай Абашин.

Фото: Минсельхоз региона

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