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Более 1 млн тонн зерна намолочено в Самарской области!



Аграрии региона убрали 276 тыс. га зерновых культур. При средней урожайности 40,7 ц/га намолочено 1 124 тыс. тонн зерна.



Государство сегодня уделяет сельскому хозяйству особое внимание. Для поддержки сельхозтоваропроизводителей действуют многочисленные программы поддержки на региональном и федеральном уровнях. Средства на развитие могут получить как крупные предприятия, так и фермеры.



Желаем нашим хлеборобам благоприятной погоды, чтобы весь урожай был собран своевременно и без потерь!

Фото: Минсельхоз СО